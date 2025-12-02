In Zusammenarbeit mit dem Verein Puls, der sich der Bekämpfung des plötzlichen Herztodes verschrieben hat, hat Gewista in DCLPs in Wien, Defibrillatoren bereitgestellt, um diese im Notfall einer Herzattacke oder ähnlichem möglichst schnell zur Verfügung zu stellen. Um sein Engagement noch weiter zu betonen, bietet Gewista nun interne Schulungen an, um Mitarbeiter den Umgang mit Defibrillatoren im Notfall beizubringen.

Das Ziel der der Workshops war es vor allem, Hemmschwellen abzubauen und Sicherheit im Umgang mit den Geräten zu schaffen. Da Feedback innerhalb der Gewista zu den Schulungen war sehr positiv: Innerhalb kurzer Zeit waren alle Schulungen ausgebucht, zusätzliche Termine sind in Planung.

Harry Kopietz, Präsident vom Verein Puls, kommentiert: „Jede Minute zählt – und jedes Unternehmen kann einen Beitrag leisten, Leben zu retten. Mit Partnern wie Gewista gelingt es uns, Defibrillatoren und das nötige Wissen dorthin zu bringen, wo Menschen täglich zusammenkommen. Dieses Engagement zeigt, wie gelebte Verantwortung aussieht.“

Defibrillatoren sind eine gute Möglichkeit, DooH-Werbung mit öffentlichem Nutzen zu verbinden. Erst kürzlich stattete Ströer in Hamburg in einem Pilotprojekt eine Public-Video-Säule mit einem Defibrillator aus.