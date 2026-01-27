Die ISE veranstaltet 2026 erstmals eine Drohnenshow über dem Messegelände Fira de Barcelona Gran Via. Vom 3. bis 5. Februar 2026 steigen jeweils ab 18:30 Uhr insgesamt 600 Drohnen über dem Südeingang der Messe auf und fliegen choreografierte Lichtbilder.

Dabei wird die Lang AG die Show produzieren. Die Produktion nutzt synchronisierte Drohnenflüge in Kombination mit Musik und visuellen Inhalten. Laut Veranstalter sind Live-Musik, eine Opernsängerin sowie ein digitaler Künstler Teil des Programms. Die visuellen Inhalte der Drohnen werden in Echtzeit mit Inhalten auf dem Welcome-Display am Südeingang abgestimmt.

Mit invidis auf die ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung. Fast schon Pflicht für die Digital Signage-Fachbesucher: der DSS ISE. Nach der Registrierung für die ISE 2026 erhalten Sie mit dem Code ise26_invidis30 30 Prozent Rabatt für Summit-Tickets.

Die Live-Visuals der Drohnenformationen werden parallel auf dem ISE South Access Welcome Display dargestellt. Das transparente LED-Display hat eine Fläche von 193 Quadratmetern. Muxwave und Realtime Department betreiben das Display als synchronisierte visuelle Ergänzung zur Drohnenshow.

Nach Angaben der beteiligten Unternehmen erfolgt die Synchronisation der Drohnenflüge, der Displayinhalte sowie der Musik in Echtzeit. Automatisierte Steuerungssysteme und Live-Datenverarbeitung stimmen Bild, Ton und Bewegung zeitgleich ab. Damm unterstützt die Show. Weitere Sponsoren sind Absen, Christie, MA Lighting und Clay Paky.

Die Drohnenshow findet am Südeingang der Fira de Barcelona Gran Via statt.

