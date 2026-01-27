Wenn man die Meldungen auf invidis verfolgt, ist es offensichtlich: Die Digital Signage-Industrie befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation. Die Experten von invidis impact werden daher auf der ISE die wichtigsten Software-Trends vorstellen, die den Markt prägen – basierend auf den neuesten Datenaktualisierungen im Digital Signage Software Compass.

Denn auch dieser ändert sich: Um den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen, wurde das Bewertungssystem des Compass überarbeitet. Es wurden unter anderem Zukunftsthemen wie AI oder E-Paper-Signage bei der Evaluierung berücksichtigt. „Wir haben uns von technischen Silos wie ‚Komplexität‘ und ‚Multiplattform‘ entfernt und sind zu einem modernen, personenorientierten Modell übergegangen“, erläutert invidis-impact-Partner Marco Wassermann. Die Bewertung basiert nun auf verschiedenen Scores, die die Gesamtexperience der Lösung abbilden sollen. Mehr Details gibt es auf dem Compass-Blog (in englischer Sprache).

Der Software Compass Trend Report wird als Vor-Ort-Sitzung auf der ISE stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine schnelle Anmeldung empfohlen. Hier geht es zur Registrierung für die Session.

Mit invidis zur ISE 2026 invidis lesen und profitieren: Registrieren Sie sich noch heute mit dem Code ISE2026invidis und erhalten Sie ein kostenloses Ticket für die ISE 2026. Hier geht es zur Registrierung. Fast schon Pflicht für die Digital Signage-Fachbesucher: der DSS ISE. Nach der Registrierung für die ISE 2026 erhalten Sie mit dem Code ise26_invidis30 30 Prozent Rabatt für Summit-Tickets.

