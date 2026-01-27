I3Connect zeigt auf der ISE 2026 ein Ökosystem für Besprechungs- und Kollaborationsumgebungen. Das Unternehmen präsentiert in Barcelona interaktive Displays, Softwarelösungen sowie ergänzende Hardware, die gemeinsam betrieben und zentral verwaltet werden können.

Zum Messeauftritt gehören Touch-Displays der Aspen-4-Serie, die in einem MTR-Bundle erstmals als hybride Microsoft-Teams-Rooms-Lösung mit integriertem MTR-Gerät gezeigt werden. Ergänzend stellt I3Connect mit Cactus erstmals ein Non-Touch-LED-Display vor, das mit der eigenen Softwareplattform kompatibel ist. Die Displays lassen sich mit I3Connect Studio als einheitlicher Benutzeroberfläche sowie mit I3Connect Cortex für das Remote-Management betreiben.

Außerdem zeigt I3Connect den überarbeiteten Luftqualitätssensor Air Sensor 2 für Klassen- und Besprechungsräume. Der Sensor ist für die Überwachung der Raumluft konzipiert und fügt sich in bestehende Installationen ein. Ebenfalls am Stand zu sehen ist die Walnut W1 LED-Wall, die in Kombination mit dem I3Sixty 3 interaktive Anwendungen im Großformat ermöglicht.

I3Connect präsentiert die Neuheiten in Barcelona an Stand 2U350.

