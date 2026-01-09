Panasonic präsentiert auf der ISE 2026 Projektions- und LED-Lösungen, darunter den Projektor PT-RQ45 mit 42.000 Lumen sowie eine 55-Zoll-LED-Plattform.

Auf der ISE 2026 in Barcelona stellt Panasonic am Messestand Projektoren, LED-Plattformen sowie zugehörige Workflow-Lösungen vor, die erstmals unter der neuen Marke Mevix auftreten.

Zu den präsentierten Produkten gehört der Projektor PT-RQ45 mit einer Lichtleistung von 42.000 Lumen. Das Gerät nutzt dasselbe Gehäuse wie der PT-RQ35 und bietet eine um 12.000 Lumen höhere Helligkeit. Der Projektor ist Teil einer Live-Demonstration. Ebenfalls Teil der Präsentation ist eine Projektions-Lichtquellenplattform auf Basis von 3-Chip-DLP-Technologie.

Am Messestand ist außerdem ein 4K-LCD-Projektor innerhalb eines Golf-Simulators zu sehen. Die Lösung erzeugt Projektionen aus kurzer Distanz mit reduzierter Pixelstruktur. Ergänzend präsentiert Panasonic eine modulare LED-Plattform im 55-Zoll-Format mit Vesa-Montage.

Panasonic ist auf der ISE 2026 in Barcelona am Stand 3J500 vertreten.