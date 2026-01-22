Siliconcore und Trak-Kit planen für die ISE 2026 ein gemeinsames Setup aus beweglichen LED-Installationen. Die Unternehmen präsentieren zwei Konfigurationen aus der Enlighten-COB-Serie von Siliconcore auf einem Multi-Panel-System von Trak-Kit. Die Installation soll zeigen, wie LEDs ihre Ausrichtung und Position an räumliche Gegebenheiten anpassen können.

Die Trak-Kit-Systeme sind für Umgebungen wie Arbeitsplätze, Retail, Digital Signage, Kollaborationsräume und Bühnenanwendungen ausgelegt. Die Systeme ermöglichen es, Displays zwischen Hoch- und Querformat zu drehen oder sie zu unterschiedlich großen Leinwandflächen zusammenzustellen.

Zudem können Displays aus dem Sichtfeld bewegt werden, wenn sie nicht benutzt werden. Die Steuerung erfolgt dabei manuell oder automatisiert über Plattformen wie Crestron, Extron, AMX, Lutron und Savant.

Showcase mit 0,9 und 1,2 Millimetern Pixelpitch

Auf der Messe kommen COB-Displays von Siliconcore mit einem Pixelpitch von 0,9 und 1,2 Millimetern zum Einsatz. Diese basieren auf der Common-Cathode-IQ-Architektur, die den Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen COB-Produkten um 10 bis 40 Prozent und gegenüber SMD-Technologie um bis zu 50 Prozent reduzieren soll.

Die Bildverarbeitung erfolgt mit der ZACH-Technologie für Farbgleichmäßigkeit und tiefere Schwarztöne sowie der LISA-Einkapselung für Kontrastverbesserungen.

Messebesucherinnen und –besucher finden den Kooperationsstand mit der Nummer 5H100 in Halle 5.

