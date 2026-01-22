Wie geplant ist in Los Angeles die neue Riesen-DooH-Fassade Circa Digital Spectacular in Betrieb genommen worden. Die 1.800 Quadratmeter große LED-Fläche soll zu einem neuen DooH-Markenzeichen werden und Storytelling-Kampagnen der nächsten Generation ermöglichen.

Bereits davor war das Circa in DooH-Kreisen bekannt; es wurde aus drei LED-Screens gebildet. Die neue Wall weist eine durchgängige Fläche mit mehr als 30 Millionen Pixeln auf, bei einem Pixelpitch von 8 Millimetern. Die LEDs stammen von SNA Displays.

Im Gegensatz zu vielen im Nachhinein befestigten Billboards fügt sich das Design des neuen Circa bewusst in die Architektur des Gebäudes ein und verbindet konkave und konvexe Abschnitte zu einer einzigen durchgehenden Fläche – eine visuelle Strategie, die in dicht bebauten städtischen Umgebungen zunehmend bevorzugt wird und die DooH in das Städtebild integriert.

Warten auf die Großereignisse

Im September 2025 wurde der Bau der DooH-Fläche vom Außenwerber Big Outdoor angekündigt. P.S. Services erbrachte die Abbruch- und Installationsleistungen unter der Aufsicht von Rasool Sayed aus Los Angeles, Projektleiter bei SNA Displays, der auch die Installation der alten LED-Flächen beaufsichtigt hatte.

Die Installation befindet sich nur wenige Schritte von der Crypto.com Arena und dem Event-Distrikt LA Live entfernt. Für die nächsten Großereignisse, die anstehen – die Fußball-Weltmeisterschaft, der Superbowl 2027 sowie die Olympischen Spiele in Los Angeles – sieht Big Outdoor das Circa Digital Spectacular als die ideale Fläche für impactstarke Kampagnen, auch mit 3D-Effekt.

