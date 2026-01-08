Kurz vor der NRF 2026 an diesem Wochenende hat Walmart Mexico ein umfassendes Upgrade seiner Instore-Retail-Media-Plattform Walmart Connect angekündigt. Der Händler hat mit dem großflächigen Rollout von Instore-Technologie zur Zielgruppenanalyse in hunderten Walmart-Supercentern begonnen. Anders als bei der Technologie, die zuletzt den New Yorker Lebensmitteleinzelhändler Wegmans in die Schlagzeilen brachte, speichern die eingesetzten Sensoren keine biometrischen Daten. Sie analysieren Kunden ausschließlich anhand ausgewählter Merkmale, um ein anonymisiertes Zielgruppenprofil zu erstellen.

Mehr zur Retail-Media-Strategie von Walmart im aktuellen invidis-Artikel von Florian Rotberg.

Das Analysesystem basiert auf Technologie des Schweizer Unternehmens Advertima. Obwohl Technologien zur Zielgruppenmessung im Handel bereits seit einiger Zeit im Einsatz sind, gilt der aktuelle Rollout als eine der bislang größten Instore-Installationen. Geplant ist die Installation von tausenden Sensoren an digitalen und nicht-digitalen Touchpoints innerhalb der Filialen. Damit ermöglicht Walmart Connect Mexico eine zielgruppenbasierte Ansprache in Echtzeit.

Der Schritt ist Teil eines übergeordneten Ansatzes, leistungsbasierte Media-Logiken, die im Online-Retail-Media-Umfeld seit langem Standard sind, auf den stationären Handel zu übertragen. Dort wurde Media bislang überwiegend anhand fester Platzierungen geplant und bewertet – nicht auf Basis verifizierter Zielgruppen.

Walmart Mexico begann bereits 2023 mit Tests von Kamerasensoren und kündigte damals einen umfangreichen Rollout in Zusammenarbeit mit dem langjährigen CMS-Partner Navori an. Ob dieses System weiterhin im Einsatz ist oder inzwischen mit den Sensoren von Advertima integriert wurde, ist nicht bekannt. In der Presse gab es zuletzt deutlichen Gegenwind, unter anderem aus Gründen, die Dave Haynes in einer aktuellen Kolumne auf Sixteen:Nine thematisiert hat.

Nach Angaben von Walmart Mexico und Advertima liegt der anfängliche Fokus des aktuellen Rollouts auf drei Bereichen: der Zielgruppenmessung an nicht-digitalen Instore-Werbeflächen, der Messung an digitalen Instore-Displays sowie der zielgruppenbasierten Echtzeit-Aussteuerung digitaler Instore-Medien über Direktbuchungen. Die erste Kategorie umfasst den Einsatz von Sensoren nicht nur an Digital-Signage-Screens, sondern auch an statischen Werbeträgern im Store.