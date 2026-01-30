Die ISE 2026 ist nicht der einzige Ort, an dem sich Fachleuchte aus ProAV und Digital Signage ein Bild von den neuesten Produkten der Branche, umgesetzten Strategien und großflächigen LEDs machen können.

In Museen, Ausstellungsflächen und Einkaufszentren ist Digital Signage in der katalanischen Hauptstadt stark vertreten.

Auch in Stores hat sich invidis dabei in den vergangenen Jahren bereits über digitale Lösungen informiert.

Und auch weiterhin gilt: Von den großen Attraktionen bis zu den alltäglichen Installationen lässt sich ProAV in Barcelona immer in Aktion finden.

1. Americas Cup Experience (Port Vell)

Das Americas Cup Experience Center im Hafen von Barcelona ist als Informations- und Ausstellungsfläche rund um den Segelsport angelegt. Zentrale Elemente sind hierbei großformatige LED-Displays und Projektionsflächen, auf denen Rennverläufe, Bootsdaten und Videomaterial kombiniert dargestellt werden.

Zum Einsatz kommen dabei professionelle Indoor-LED-Systeme. Ergänzt wird das Konzept dabei durch VR-Anwendungen, die unterschiedliche Perspektiven auf Sport und Technik vermitteln. Die Installation zeigt somit, wie datenbasierte Inhalte räumlich und medial aufbereitet werden können.

2. Westfield Glòries

Das Einkaufszentrum Westfield Glòries nutzt digitale Displays als festen Bestandteil der Architektur. Im Außen- und Innenbereich sind zahlreiche LED-Flächen installiert, die für Werbung, Information und Orientierung eingesetzt werden.

Die Inhalte werden dabei zentral gesteuert und zeitlich geplant ausgespielt. Für Systemintegratoren ist das Projekt somit vor allem im Zusammenhang mit Digital-out-of-Home-Anwendungen und Retail-Kommunikation relevant.

3. Palau Sant Jordi und Olympischer Ring Montjuïc

Der Palau Sant Jordi ist eine der wichtigsten Veranstaltungsstätten Barcelonas und wird regelmäßig für Sportveranstaltungen, Konzerte und Großevents genutzt.

Die Arena verfügt über eine fest installierte audiovisuelle Infrastruktur mit Großbildleinwänden, Beschallungssystemen und Steuerungstechnik für wechselnde Nutzungen. Der Standort dient somit als Beispiel für dauerhafte ProAV-Installationen in multifunktionalen Veranstaltungsräumen.

4. Cosimacaixa Wissenschaftsmuseum

Das Wissenschaftsmuseum Cosimacaixa setzt audiovisuelle Technik als integralen Bestandteil der Ausstellungsgestaltung ein – damit arbeiten zahlreiche Stationen mit Displays, Projektionen und interaktiven Bedienelementen.

Zum Beispiel kombiniert der Bereich des überfluteten Waldes Medientechnik mit Sensorik für Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Steuerung erfolgt dabei über vernetzte Systeme aus den Bereichen Medien- und Gebäudeautomation.

5. Casa Batlló

Im von Antoni Gaudí entworfenen Wohn- und Geschäftshaus Casa Batlló kann man wechselnde immersive Ausstellungen bestaunen. Am 31. Januar 2026 eröffnet dort ein neuer Bereich mit dem Titel „Casa Batlló Contemporary“.

Der Ausstellungsraum befindet sich im zweiten Stock des Gebäudes und war zuvor jahrzehntelang nicht öffentlich zugänglich. Die erste Ausstellung darin trägt den Namen „Beyond the Façade“ und wurde vom Künstlerkollektiv United Visual Artists unter der Leitung von Matt Clark entwickelt. Zudem kann man sich die Rauminstallation „Cube“ des weltberühmten Digitalkünstler Refik Anadol ansehen.

Weitere Details zum Programm rund um die ISE 2026 finden sich auf der Website des Casa Batlló.

