Der Datenkünstler Refik Anadol stellt mit Gaudí Dreams sein viertes 360-Grad Digital Signage-Kunstwerk exklusiv für die Casa Batlló in Barcelona vor. Gaudí Dreams beschäftigt sich mit den Visionen des berühmten Architekten aus Barcelona, der neben der Casa Batlló auch den Grundstein für die Kathedrale Sagrada Familila gelegt hat. Es stellt einen Traum dar, in dem alle seine Werke miteinander verbunden sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Installation wird im Gaudí Cube vorgestellt, der mit seinen LED-Wänden genau für solche immersiven Erlebnisse gebaut wurde.

„Gaudís Werke sind miteinander verbunden“, sagt Refik Anadol. „Es gibt eine Geschichte zwischen ihnen. Gaudí hat sie nicht-linear gedacht und sie miteinander verbunden, und ‚Gaudí Dreams‘ ist eine Hommage an dieses Erbe.“

Wie die frühere Installation des Künstlers in der Casa Batlló basiert auch Gaudí Dreams auf der größten Datensammlung über den Architekten – über eine Milliarde Bilder, die von verschiedenen KI-Algorithmen verarbeitet wurden. Die Bilder sind unter anderem Scans der Casa Batlló, Denkmalarchive, wissenschaftliche Artikel, Videos und öffentliche Bilder von Werken des Architekten sowie Referenzen aus der Natur.

Ausstellung über Anadol und Crespo

„In der ersten Installation wollten wir eine Geschichte über Gaudís Geist erzählen. Dann stellten wir fest, dass sich immer mehr neue Welten eröffneten, je mehr wir seinen Geist erforschten. Jetzt haben wir eine Version entworfen, in der wir buchstäblich physisch durch diese imaginären Tunnel seines Geistes fliegen können“, erläutert der Künstler.

Zeitgleich mit der Premiere des Werks eröffnet die Casa Batlló eine Ausstellung über die Werke von Refik Anadol und Sofía Crespo, die exklusiv für das Denkmal geschaffen wurden.

Refik Anadol erstellte bereits 2021 und 2023 Außen-Mappings für das berühmte Haus sowie die Installationen NFT Living Architecture „In the Mind of Gaudí„. Zudem trat der Künstler auf der ISE 2022 in Barcelona als Keynote-Sprecher auf.