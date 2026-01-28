Barcelona ist die Heimat einiger der kreativsten europäischen Digital Signage-Unternehmen. In den vergangenen Jahren hat die Strahlkraft der großen ISE zudem zahlreiche internationale Technologieanbieter dazu motiviert, Niederlassungen in der Stadt zu eröffnen – teilweise mit eindrucksvollen Showrooms, in denen sie ihre Lösungen präsentieren.

Diese empfehlen wir besonders, wenn man sich einmal vom Messetrubel lösen kann. Wir haben diese auch in Google Maps hinterlegt:

Admira

Admira ist ein spanischer Anbieter für Digital Signage und digitale Transformation für Marken und den Einzelhandel. Das Unternehmen bietet eine Platform-as-a-Service (PaaS) zur Verwaltung von Inhalten auf Displays, IoT-Geräten und interaktiven Medien. Der Gründer und CEO ist bekannt für extravagante Projekte wie den wohl außergewöhnlichsten Sneaker-Store der Welt, ein digitalisiertes „Dark Store“-Konzept mit den begehrtesten Sammlereditionen. In der Nähe des Büros betreibt Admira zudem einen Showroom, in dem Lösungen demonstriert und Innovationsveranstaltungen durchgeführt werden.

Instronic

Instronic ist ein in Barcelona ansässiges Studio für Multimedia-Design und digitale Erlebnisse. Bekannt ist es dafür, Technologie, Architektur und Content zu integrieren, um physische Räume in immersive digitale Umgebungen zu verwandeln. Die Expertise umfasst Digital Signage, interaktive Installationen, Medienarchitektur und Experience-Design-Projekte. Charakteristisch für Instronic ist der Fokus auf kreatives Storytelling und räumliche Gestaltung, wie etwa bei Projekten für Caixabank.

Infiled

Infiled ist ein chinesischer Hersteller von LED-Displays mit großer europäischer Präsenz und zahlreichen Installationen in DooH, Einzelhandel, Events, Kontrollräumen und Broadcast. Neben einem Standort und Showroom im Großraum London betreibt Infiled auch eine Niederlassung mit Showroom im Zentrum Barcelonas, in dem das komplette LED-Portfolio präsentiert wird.

Trison

Trison ist ein globales Unternehmen für audiovisuelle Integration und digitale Erlebnisse, das vor über 30 Jahren gegründet wurde. Es gilt als größter reiner Digital-Signage-Integrator Europas. Neben der Systemintegration verfügt Trison über eigene Teams für Content-Produktion und Sensory Marketing.

Das Unternehmen realisiert jährlich Tausende Projekte in den Bereichen Einzelhandel, Unternehmen, Transport, Hospitality und Entertainment. Obwohl der Hauptsitz in A Coruña liegt, betreibt Trison auch ein Büro und einen Showroom in Barcelona. Die digitale Expertise zeigt sich in einigen der spannendsten Stores der Stadt, wie dem Lefties-Flagship.

Waapiti

Waapiti ist eine Cloud-native Digital-Signage-Plattform, die weltweit in Einzelhandel, Unternehmen, Hospitality und Multi-Site-Umgebungen eingesetzt wird. Zu den fortgeschrittenen Funktionen gehören automatisches Umschalten von Kanälen basierend auf externen Signalen sowie die Synchronisation visueller Inhalte mit Hintergrundmusik. Waapiti hat seinen Hauptsitz in Barcelona und betreibt dort ebenfalls einen eigenen Showroom.

