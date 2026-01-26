Florian Rotberg von invidis hat den Traumpalast Esslingen besucht – das erste Kino in Deutschland mit einer LED-Leinwand. Bereits vor sieben Jahren installierte Kinobetreiber Marius Lochmann dort die Samsung Onyx Cinema LED. Nun nimmt er uns mit auf einen Rundgang durch das Kino. Dabei spricht er über seine Erfahrungen mit der innovativen Technologie.

Im invidisXworld-Video erklärt Marius Lochmann, was der Umstieg von klassischer Projektion auf LED für den Kinobetrieb bedeutet. Außerdem zeigt er, wie sich das Kinoerlebnis grundlegend verändert hat. Ohne Projektionsraum eröffnen sich dabei neue architektonische Möglichkeiten. Beispielsweise ermöglicht dies ein steileres Podest und bietet optimierte Sicht in die Fläche. Zudem kommen technische Vorteile hinzu: Die LED-Technologie punktet mit hoher Qualität und extrem hohem Kontrast. Darüber hinaus bietet sie eine Bildwirkung, die sich deutlich von herkömmlichen Leinwänden unterscheidet.

