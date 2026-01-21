Anlässlich des zehnjährigen LED-Jubiläums von Samsung nimmt Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions bei Samsung, Florian Rotberg mit auf einen exklusiven Rundgang durch das neue Samsung Business Experience Center in Eschborn. Dabei sprechen beide über die Entwicklung der Samsung-LED-Technologie und das zehnjährige Jubiläum.
Im Mittelpunkt stehen reale Anwendungsszenarien aus Konferenz- und Meetingräumen, Retail- und Store-Konzepten sowie Collaboration- und Präsentationsumgebungen. Gezeigt wird das Zusammenspiel von Displays, Collaboration-Tools, IoT-Plattformen und Management-Software innerhalb eines integrierten Systems.
Neuer invidis-Report
Zum Thema LED-Technologie veröffentlicht invidis außerdem den Report Best of LED – Globale Highlights der Technologie. Er zeigt internationale Beispiele aus DooH, Retail, Corporate, Kino und weiteren Anwendungsfeldern. Laden Sie sich den neuen Report jetzt herunter.