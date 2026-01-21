Auf dem Youtube-Kanal invidisXworld führt Samsung durch das Business Experience Center in Eschborn. Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions, führt durch die gezeigten Anwendungsszenarien.

Anlässlich des zehnjährigen LED-Jubiläums von Samsung nimmt Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions bei Samsung, Florian Rotberg mit auf einen exklusiven Rundgang durch das neue Samsung Business Experience Center in Eschborn. Dabei sprechen beide über die Entwicklung der Samsung-LED-Technologie und das zehnjährige Jubiläum.

Im Mittelpunkt stehen reale Anwendungsszenarien aus Konferenz- und Meetingräumen, Retail- und Store-Konzepten sowie Collaboration- und Präsentationsumgebungen. Gezeigt wird das Zusammenspiel von Displays, Collaboration-Tools, IoT-Plattformen und Management-Software innerhalb eines integrierten Systems.

