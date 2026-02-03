Wie erwartet dominiert LED die visuelle Diskussion. LG liefert erneut eines der eindrucksvollsten Herzstücke der Messe mit einer zweilagigen LED-Installation, die kinetische Bewegung, transparente Elemente und Forced-Perspective-Inhalte kombiniert. Samsung setzt stark auf räumliche und transparente LED-Signage mit holografischem Charakter, während die deutsche Lang AG mit einer Fotofläche vor einer gebogenen LED-Wand Besucher anzieht.

Jenseits des Spektakels zeichnen sich bereits einige Trends unter der Oberfläche ab: LCD bleibt das kommerzielle Rückgrat der Branche, wobei Hersteller wie Philips LCD-Displays für Edge-AI-Anwendungen vorstellen. Auch Nachhaltigkeit und höhere Rechenleistung sind klar Teil der Geschichte.

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um alle Highlights mitzubekommen!

