Barcelona | Wenn 90 Studenten, 24 Finalisten-Teams und eine Handvoll Branchenexperten in der Morgendämmerung von Barcelona zusammenkommen, entsteht Innovation, noch bevor die Messehallen ihre Tore öffnen. Beim ISE 2026 Hackathon gewann das Smart-City-Projekt Lucia.

ISE-Donnerstagmorgen, 8:00 Uhr: Auf dem Messegelände ist es noch still, die übliche ISE-Hektik lässt noch auf sich warten. Doch ein Konferenzraum der Fira de Barcelona ist bereits voll besetzt. 90 Studenten füllen den Raum – eine Mischung aus Energie, Nervosität und Vorfreude –, während die zweite Ausgabe des ISE Hackathons offiziell mit der Bekanntgabe der diesjährigen Challenge beginnt.

Was als bildungsorientierte Nebeninitiative begann, hat sich schnell zu einem der dynamischsten Formate der ISE entwickelt. Im Jahr 2026 reichten 100 Teams von 17 Spitzenuniversitäten – darunter neben spanischen Hochschulen auch Bocconi (Mailand), HEC (Paris) und Bath (UK) – Konzepte für die Vorrunde ein. Nur 24 Teams sicherten sich einen der begehrten Finalplätze in Barcelona.

Zwei intensive Tage lang arbeiteten die Studenten Seite an Seite mit Branchenprofis an realen Problemstellungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Innovation. Für die Studenten wird die ISE so zum Karrieresprungbrett; für die ProAV-Branche ist es die Chance, das Interesse der nächsten Generation von Talenten und Ideen für sich zu gewinnen.

AI mit Digital Signage verknüpfen

Im Innovation Track stand erneut Digital Signage im Rampenlicht. Die Herausforderung 2026: Wie können autonome AI-Agenten intelligentere, kontextbezogene, inklusive und vertrauenswürdige Digital Signage-Lösungen schaffen – und damit neue Business Cases erschließen?

Sechs Teams hatten gerade einmal 26 Stunden Zeit, um ihre Ideen in funktionsfähige Konzepte zu verwandeln. Schlaf wurde zur Nebensache. Die meisten Teilnehmer arbeiteten die Nacht durch und gönnten sich kaum eine Stunde Ruhe auf den bereitgestellten Sofas.

Unterstützung kam von einer Expertenjury, die gleichzeitig als Coaching-Team fungierte: Professoren der teilnehmenden Universitäten, ein Tech-Serienunternehmer und invidis als Digital Signage-Spezialist. Während des gesamten Prozesses forderten sie die Studenten heraus, ihr Denken zu schärfen, Annahmen zu validieren und ProAV-Know-how auf reale Anwendungsfälle anzuwenden. Besuche an den Ständen der Aussteller und die Teilnahme an ISE-Konferenzen waren fester Bestandteil des Rechercheprogramms vor Ort.

VIP-Bereich wird zum Innovationslabor

Der Hackathon fand im VIP-Bereich an Halle 8 statt und umfasste drei Challenge-Tracks, die jeweils gemeinsam mit Unternehmen entwickelt wurden, die frische, kreative Lösungen für echte Geschäftsprobleme suchten. Die diesjährigen Sponsoren waren Philips, Hikvision und das spanische Ministerium für digitale Transformation.

Für die Studenten bot der Hackathon die einzigartige Gelegenheit, direkt mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, Konzepte zu pitchen und Netzwerke für den künftigen Karriereweg zu knüpfen. Die Ergebnisse sind oft überraschend: Einige Ideen früherer Hackathons haben sich bereits zu Prototypen, Forschungsprojekten oder realen kommerziellen Pilotprojekten entwickelt.

Innovation Track 2026: Citizen Experience & Customer Experience

Der diesjährige Digital Signage Innovation Track konzentrierte sich auf die Identifizierung eines „Problem or Need“ (PoN) von ProAV-Nutzern. Jedes Team musste eine Lösung entwickeln, die ProAV-gestützte Agentic AI nutzt, um zu beweisen, wie AI-gesteuerte Agenten Digital Signage auf das nächste Level heben können.

Die Teams konnten zwischen zwei Schwerpunkten wählen:

Behörden & Ämter – Better Citizen Experience: Konzepte zur Optimierung öffentlicher Räume – von Rathäusern bis hin zu Verkehrsknotenpunkten –, in denen Agentic AI Dienstleistungen rationalisiert, Bürger intuitiv leitet und Informationen inklusiv bereitstellt. B2C-Organisationen – Better Customer Experience: Szenarien für Retail, Hospitality oder Entertainment, in denen intelligente, selbstgesteuerte AI-Agenten personalisierte und nahtlose Customer Journeys schaffen.

In beiden Tracks wurde Wert darauf gelegt, wie Agentic AI Echtzeit-Kontexte versteht, inklusive Interaktionen ermöglicht, Datentransparenz wahrt und betriebliche Herausforderungen löst. Das Ergebnis: eine Reihe kreativer, umsetzbarer Konzepte, die aufzeigen, wohin sich Digital Signage und AI entwickeln.

Das Gewinnerprojekt: Lucia

Das Siegerprojekt Lucia wurde von den „Cettizens of Innovation“ entwickelt – einem Team der UB CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy. Die Studenten widmeten sich einem hochrelevanten Problem für Nicht-EU-Bürger in Spanien: dem komplexen jährlichen Prozess zur Beantragung und Erneuerung der Aufenthaltserlaubnis. Dieser erfordert derzeit mehrere Behördengänge, während Termine oft nur auf dem Schwarzmarkt für 50 bis 500 Euro ergattert werden können.

Das Team (Serena Wilson, Xavier Súñer, Mariona Sillaurren und Librada Morales) entwickelte Lucia – einen barrierefreien Raum, ausgestattet mit einem videobasierten Kiosk, Sensoren und einer äußeren LED-Hülle für öffentliche Nachrichten und DooH. Lucia soll den 24/7-Zugang zum Antragsverfahren demokratisieren und könnte dezentral in Innenstädten statt nur in ausgewählten Behörden platziert werden.

