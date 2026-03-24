Am 22. April 2026 findet in Düsseldorf wieder die Verleihung der Plakadiva statt. Mit dem Award werden die besten OoH-Kampagnen des vergangenen Jahres gekürt.

Der Bundesverband Aussenmedien, BAM, veröffentlichte dazu nun die Shortlist der Nominierten. In vier Kategorien sind insgesamt 35 Kampagnen nominiert.

Jeweils zehn Kampagnen haben in den Kategorien „Beste Kreation Out of Home“, „Beste Innovative Nutzung Out of Home“ und „Beste Mediastrategie Out of Home“ die Chance auf eine Plakatdiva.

In der Sonderkategorie „Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen“ gibt es fünf Nominierte. Den Sonderpreis gibt es bereits seit vier Jahren. Der BAM will damit das Engagement unterstützen, mit einer kreativen OoH-Kampagne auf ein gemeinnütziges Ziel oder Anliegen aufmerksam zu machen.

Weitere Informationen sind auf der Website der Veranstaltung zu finden.

Die Gewinner-Kampagnen des vergangenen Jahres findet man hier.

Die Shortlist der Plakadiva

Beste Kreation Out of Home (Kampagne | Auftraggeber | Agenturen)

Blutspenden tut weniger weh | Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuzes | Saint Elmo’s München, Mediaplus Germany, Mediateam 360°

Slap a Roman | Netflix | Agentur XY, Unbound Media

Dranbleiben lohnt sich | AOK Bundesverband | Scholz & Friends, Havas Media

The Crying Mural | Netflix Deutschland | Motor Kommunikation, Unbound Media

Deutschland wird orange | Jägermeister | Dirk & Philip Kommunikation, Mediaplus Germany

Kein Projekt ohne Drama | Hornbach | Heimat TBWA, Mediaplus International

Wenigstens bist du nicht mehr gefahren | Bundesministerium für Verkehr, Deutscher Verkehrssicherheitsrat | Scholz & Friends

Haut-Falten aus Plakat-Papier | Weleda | Ströer Media Solutions

Irmela vs. Nazis | Toom Baumarkt | Scholz & Friends

75 Years VW Bus | Volkswagen Nutzfahrzeuge | Scholz & Friends

Beste Innovative Nutzung Out of Home (Kampagne | Auftraggeber | Agenturen)

The Crying Mural | Netflix Deutschland | Motor Kommunikation, Unbound Media

Hauchnah an deinem Star | Rügenwalder Mühle | Mediaplus Germany, Serviceplus

Haut-Falten aus Plakat-Papier | Weleda | Ströer Media Solutions

Stranger Things 5 „Hawkins Christmas Market“ | Netflix | Agentur XY, Concrete Candy

McDelivery Shortcuts | Mc Donald’s Deutschland | Scholz & Friends

Screen2Save | Initiative Vermisste Kinder | Mediaplus Germany, Serviceplan

Toothpaste bought in the Lidl | Lidl | Mediaplus Germany

Lesen, bis der Zug kommt | DB Infrago | Ogilvy Group Germany

Freu Dich wie ein Kind | Hornbach | Heimat TBWA, Mediaplus International

(K)Einheitsgebot | Hacker-Pschorr | Mediaplus Germany, Thjnk München

Beste Mediastrategie Out of Home (Kampagne | Auftraggeber | Agenturen)

Freu Dich wie ein Kind | Hornbach | Heimat TBWA, Mediaplus International

Trolli Halloweenkampagne | Trolli | Mediaplus Germany, Serviceplan, Planus Media

Polizei NRW Großeinsatz Ausbildung | Polizei NRW | The Ranch, Weischer OOH

Screen2Save | Initiative Vermisste Kinder | Mediaplus Germany, Serviceplan

Top of Ranch: Von Neu Wulmstorf bis an den Times Square | Zum Dorfkrug | Zum Dorfkrug, Weischer OOH, Pilot Berlin

Deutschland wird orange | Jägermeister |Dirk & Philip Kommunikation, Mediaplus Germany

Hauchnah an deinem Star | Rügenwalder Mühle | Mediaplus Germany, Serviceplan

Cash ist nicht mehr Kind | Paypal Europe | Mindshare, WPP Media, Leo Burnett

Go Real Life: Leb im Jetzt statt im Netz | Vodafone | Weischer OOH, Jung von Matt, Carat Deutschland

LBS X RIN — RINtnerweisheiten | LBS Bausparkasse | Huth + Wenzel, OMD

Sonderpreis: Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen