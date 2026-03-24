Am 22. April 2026 findet in Düsseldorf wieder die Verleihung der Plakadiva statt. Mit dem Award werden die besten OoH-Kampagnen des vergangenen Jahres gekürt.
Der Bundesverband Aussenmedien, BAM, veröffentlichte dazu nun die Shortlist der Nominierten. In vier Kategorien sind insgesamt 35 Kampagnen nominiert.
Jeweils zehn Kampagnen haben in den Kategorien „Beste Kreation Out of Home“, „Beste Innovative Nutzung Out of Home“ und „Beste Mediastrategie Out of Home“ die Chance auf eine Plakatdiva.
In der Sonderkategorie „Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen“ gibt es fünf Nominierte. Den Sonderpreis gibt es bereits seit vier Jahren. Der BAM will damit das Engagement unterstützen, mit einer kreativen OoH-Kampagne auf ein gemeinnütziges Ziel oder Anliegen aufmerksam zu machen.
Weitere Informationen sind auf der Website der Veranstaltung zu finden.
Die Gewinner-Kampagnen des vergangenen Jahres findet man hier.
Die Shortlist der Plakadiva
Beste Kreation Out of Home (Kampagne | Auftraggeber | Agenturen)
- Blutspenden tut weniger weh | Blutspendedienst des Bayrischen Roten Kreuzes | Saint Elmo’s München, Mediaplus Germany, Mediateam 360°
- Slap a Roman | Netflix | Agentur XY, Unbound Media
- Dranbleiben lohnt sich | AOK Bundesverband | Scholz & Friends, Havas Media
- The Crying Mural | Netflix Deutschland | Motor Kommunikation, Unbound Media
- Deutschland wird orange | Jägermeister | Dirk & Philip Kommunikation, Mediaplus Germany
- Kein Projekt ohne Drama | Hornbach | Heimat TBWA, Mediaplus International
- Wenigstens bist du nicht mehr gefahren | Bundesministerium für Verkehr, Deutscher Verkehrssicherheitsrat | Scholz & Friends
- Haut-Falten aus Plakat-Papier | Weleda | Ströer Media Solutions
- Irmela vs. Nazis | Toom Baumarkt | Scholz & Friends
- 75 Years VW Bus | Volkswagen Nutzfahrzeuge | Scholz & Friends
Beste Innovative Nutzung Out of Home (Kampagne | Auftraggeber | Agenturen)
- The Crying Mural | Netflix Deutschland | Motor Kommunikation, Unbound Media
- Hauchnah an deinem Star | Rügenwalder Mühle | Mediaplus Germany, Serviceplus
- Haut-Falten aus Plakat-Papier | Weleda | Ströer Media Solutions
- Stranger Things 5 „Hawkins Christmas Market“ | Netflix | Agentur XY, Concrete Candy
- McDelivery Shortcuts | Mc Donald’s Deutschland | Scholz & Friends
- Screen2Save | Initiative Vermisste Kinder | Mediaplus Germany, Serviceplan
- Toothpaste bought in the Lidl | Lidl | Mediaplus Germany
- Lesen, bis der Zug kommt | DB Infrago | Ogilvy Group Germany
- Freu Dich wie ein Kind | Hornbach | Heimat TBWA, Mediaplus International
- (K)Einheitsgebot | Hacker-Pschorr | Mediaplus Germany, Thjnk München
Beste Mediastrategie Out of Home (Kampagne | Auftraggeber | Agenturen)
- Freu Dich wie ein Kind | Hornbach | Heimat TBWA, Mediaplus International
- Trolli Halloweenkampagne | Trolli | Mediaplus Germany, Serviceplan, Planus Media
- Polizei NRW Großeinsatz Ausbildung | Polizei NRW | The Ranch, Weischer OOH
- Screen2Save | Initiative Vermisste Kinder | Mediaplus Germany, Serviceplan
- Top of Ranch: Von Neu Wulmstorf bis an den Times Square | Zum Dorfkrug | Zum Dorfkrug, Weischer OOH, Pilot Berlin
- Deutschland wird orange | Jägermeister |Dirk & Philip Kommunikation, Mediaplus Germany
- Hauchnah an deinem Star | Rügenwalder Mühle | Mediaplus Germany, Serviceplan
- Cash ist nicht mehr Kind | Paypal Europe | Mindshare, WPP Media, Leo Burnett
- Go Real Life: Leb im Jetzt statt im Netz | Vodafone | Weischer OOH, Jung von Matt, Carat Deutschland
- LBS X RIN — RINtnerweisheiten | LBS Bausparkasse | Huth + Wenzel, OMD
Sonderpreis: Bester Einsatz von Out of Home zum gesellschaftlichen Nutzen
- Wenigstens bist du nicht mehr gefahren | Bundesministerium für Verkehr, Deutscher Verkehrssicherheitsrat | Scholz & Friends
- 21 Tage Stille | Sea Eye | Thjnk Germany, Seven One Ad Factory
- Screen2Save | Initiative Vermisste Kinder | Mediaplus Germany, Serviceplan
- Lost Childhood — Kindheit endet, wenn der Krieg beginnt | #WeAreAllUkrainians | Havas Media, Havas Germany
- Inklusion en vouge | Evangelische Stiftung Alsterdorf | Glow Communication