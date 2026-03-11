Die Einreichungsphase für den 18/1 Award 2026 ist ab 16. März eröffnet. Bis zum Einsendeschluss am 15. Mai können dann Agenturen und Kreateure Plakatmotive in den drei Kategorien – Großfläche, City-Light-Poster und Ganzsäule – über die Website des Awards einreichen.

Der Wettbewerb ist dabei sowohl für bereits veröffentlichte Motive als auch für Kreationen offen, die erst künftig auf Plakatwände kommen.

Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie eine bundesweite Plakatierungskampagne im Mediawert von 1,7 Millionen Euro.

Der bundesweite Rollout findet dabei auf Flächen von OoH-Unternehmen statt, die Sponsoren des Veranstalters ASS Werbe GmbH sind. Unter den Sponsoren befinden sich zum Beispiel AWK, Ströer, It Works und die Plakatunion. Weitere Flächen kommen von Riesenposter, Citycards, Motorposter und Ambientbikes.

20 Jahre, 20 Millionen Euro

Der Award feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Seit der ersten Ausgabe 2003 wurden über 140.000 Plakatierungen realisiert und insgesamt 150.000 Euro Preisgeld an Gewinneragenturen ausgeschüttet. Lediglich 2017 sowie in den Corona-Jahren pausierte der Wettbewerb.

Der kumulierte Mediawert aller bisherigen Kampagnen liegt dabei bei mehr als 20 Millionen Euro.

Den Award 2025 gewann Philips mit dem Motiv „Flotter Dryer“. Die zehn stärksten Einreichungen des Vorjahres sind dabei ebenso sehenswert.

Die Preisverleihung für 2026 findet am 10. September in Köln statt.