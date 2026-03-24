Der Kommunikationsanbieter Freenet verpasst seinen deutschen Instore-Auftritten neue Digital Signage-Impulse – und holt sich hierfür Umdasch The Store Makers als Digital-Retail-Partner ins Boot. Das Ziel: digitale Inhalte sollen dort wirken, wo Kaufentscheidungen entstehen; also direkt im Store. Eine einheitliche Digital Signage-Lösung soll Werbekampagnen, Markenbotschaften und Produktinformationen orchestriert abspielen.

Bis Ende März 2026 werden rund 500 Filialen mit einer neuen Lösung ausgestattet – das bedeutet entweder eine Ausstattung aller deutschen Freenet-Filialen oder des allergrößten Teils.

Umdasch verantwortet dabei die komplette Umsetzung. Diese reicht von der der technischen Ausstattung der Stores über die Integration in das bestehende Store‑Konzept bis hin zur Koordination und Durchführung des deutschlandweiten Rollouts. Dieser soll in circa drei Monaten abgeschlossen sein – ohne Unterbrechungen des Store-Betriebs.

Übernahme des Service- und Content-Betriebs

Ab April 2026 wird zudem das Digital-Retail-Team von Umdasch auch die Redaktion der Content-Ausspielung übernehmen und betreut ab diesem Zeitpunkt den kompletten laufenden Betrieb inklusive Service, Support und Inhalten.

„Mit Umdasch The Store Makers haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der unsere Vision einer modernen, digitalen Store‑Kommunikation teilt“, erklärt Stephan Wiedemann, Senior Marketing Manager bei Freenet. „Die neue Digital Signage‑Lösung unterstützt uns dabei, unsere Markenbotschaft konsistent zu transportieren und gleichzeitig flexibel Markt‑ und Kundenbedürfnisse zu reagieren.“

Wie wichtig mittlerweile ein Komplettservice-Angebot für Ladenbauer wie Umdasch ist, zeigte sich auch auf der Euroshop 2026, als das Unternehmen die Möglichkeiten seiner Umdasch-XP-Plattform vorstellte. Rollout-Management und zusätzliche Services wie Content-Betreuung gehören zu einem Retail-360-Grad-Angebot mittlerweile dazu.