Die Einzelhandelslandschaft verändert sich mit beispielloser Geschwindigkeit – und damit auch die Rolle von Digital Signage. Hierzu geben die invidis-Experten am 16. März um 14 Uhr ein Markt-Update, um über die wichtigsten Trends zu infomieren.

Als exklusiver Sponsor des Webinars tritt Intel auf.

In dieser kompakten, mit Einblicken gespickten Sitzung werden Florian Rotberg und Stefan Schieker neue Perspektiven von der Euroshop 2026, strategische Updates aus dem Nahen Osten und einen klaren Blick auf die Gewinner und Verlierer in volatilen Retail-Märkten präsentieren.

Zu den Themen gehören Geopolitik und Geschäftsklima, das boomende Retail Media-Ökosystem, Analytics-gesteuerte Geschäftsmodelle, die Dynamik zwischen Plattformen und Punktlösungen, AI in Edge-Geräten und anhaltende Konsolidierungstrends. Ein unverzichtbarer Einblicke für alle, die die Zukunft des Einzelhandels und von Digital Signage gestalten.