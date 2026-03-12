Mit dem Einstieg von Chery Automobile in den europäischen Markt setzt Umdasch The Store Makers ein weiteres Showroom-Konzept für den chinesischen Autobauer um. Bereits 2025 begann das Ladenbau-Unternehmen mit dem Rollout der ersten Showrooms für die beiden Marken Omoda und Jaecoo. Nun folgt ein weiteres Projekt für die Schwestermarke Chery, das als Pilot in Tschechien und Großbritannien startet.

Die neuen Showrooms sollen die Marke Chery stärker in Europa verankern. In Tschechien dient ein Standort im Raum Prag als Ausgangspunkt für die Expansion in Kontinentaleuropa, in Großbritannien fungiert Swindon als Referenz für den britischen Markt. Langfristig plant Chery hier ein Händler- und Showroom-Netzwerk mit mehr als 100 Standorten.

Umdasch übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette – von Analyse und Design über Produktion von Innen- und Außenelementen bis hin zu Montage und Integration digitaler Lösungen. Der ganzheitliche Ansatz soll einen schnellen, standardisierten Rollout ermöglichen, wobei das Konzept jeweils an lokale Marktbedingungen angepasst wird.

Storekonzept: Ruhe, Erlebnis und Markeninszenierung

Die Showrooms kombinieren Minimalismus und hochwertige Materialien wie Marmor, Holz und Leder mit erdigen Farbtönen. Eine „Lightbox“ mit Himmelmotiv fungiert als Eyecatcher – dabei wird eine LED-Wand von der Decke abgehangen, um die Fahrzeuge von oben zu beleuchten. Großflächige Aufenthaltsbereiche sollen eine eine ruhige Atmosphäre schaffen.

Jan Gulyas, Project Manager bei Umdasch The Store Makers in Litomyšl, betont: „Wir sind stolz, Teil dieses Projekts zu sein und Chery Automobile beim Eintritt in den europäischen Markt zu begleiten. Mit unserem umfassenden Leistungspaket haben wir die Möglichkeit, unsere Kompetenz als ganzheitlicher und verlässlicher Partner zu unterstreichen.“