Der Nahe Osten bleibt einer der dynamischsten Märkte für Digital Signage weltweit – und für Navori, einen der erfolgreichsten ISVs der Region, hat der aktuelle Konflikt nichts an dieser grundlegenden Tatsache geändert. invidis sprach mit Issa Makhamreh, Managing Director für den Nahen Osten bei Navori, der bereits darauf brennt, wieder Kundenbesuche und Partnermeetings wahrzunehmen.

Nur wenige Tage vor der Eskalation gab Navori eine wichtige Partnerschaft mit dem saudischen Telekommunikationsriesen Solution by STC bekannt, die sich an Regierungs- und Staatsunternehmen im gesamten Königreich richtet. Da die Flughäfen für Geschäftsreisende geschlossen sind und die Kunden noch unter dem Schock der Situation stehen, bleibt die reiseintensive Geschäftsentwicklung jedoch weiterhin auf Eis gelegt.

Transformation bei Unsicherheit

Issa Makhamreh sieht jedoch bekannte Muster: Im Nahen Osten beschleunigen Krisen oft die Digitalisierung. Öffentliche Räume, Regierungsstellen und große Unternehmen neigen dazu, die digitale Transformation zu beschleunigen, wenn die Unsicherheit zunimmt – und er erwartet, dass dies auch jetzt der Fall sein wird.

Die kurzfristigen Herausforderungen sind jedoch erheblich. Die Lieferketten sind unterbrochen, da die Blockade der Straße von Hormus zu einem Anstieg der Hardwarepreise und längeren Lieferzeiten führt. Die Arbeitsabläufe haben sich verändert, da in weiten Teilen der Region nun überwiegend im Homeoffice gearbeitet wird, was eine Unternehmenskultur erschwert, die stark auf persönliche Treffen und den Aufbau von Beziehungen setzt. Inflationsdruck, steigende Ölpreise und vorübergehend ins Stocken geratene Luftfahrt- und Logistiknetzwerke belasten die Vertriebsaktivitäten zusätzlich.

Dennoch bleibt Issa Makhamreh zuversichtlich: Die regionale Präsenz von Navori erweist sich als strategischer Vorteil. Mit Teams in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Jordanien kann das Unternehmen seine Kunden auch bei Reisebeschränkungen weiterhin vor Ort unterstützen. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal – in guten wie in schwierigen Zeiten“, sagt er. Trotz höherer Kosten und operativer Reibungsverluste hat Navori bisher keinen Umsatzrückgang verzeichnet. Und es herrscht vorsichtiger Optimismus: Da die Öl-Einnahmen die Staatshaushalte der Golfstaaten füllen, erwartet Issa Makhamreh für das dritte und vierte Quartal neue Impulse und größere Projekte.

Wenn man von früheren Krisen ausgeht, wird sich der Nahe Osten nicht nur erholen, sondern diesen Moment nutzen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Wie Issa es ausdrückt: „In einer Krise werden die Menschen digital.“