Die Diskussionen um Initiativen wie „Berlin Werbefrei“ zeigen: Außenwerbung und DooH sind ein wichtiger Teil des öffentlichen Stadtraums. Daher ist es um Interesse der Branche, sich aktiv an urbanen Zukunftsmodellen wie der Smart City zu beteiligen.

Wie das gehen kann, zeigt Karin Winter im aktuellen OOH-Magazin auf. In zwei Artikel beschäftigt sie sich mit Zukunftsideen und modernen City-Konzepten.

Im Artikel „Städte in Bewegung“ wird der Blick vor allem auf neue Mobilitätskonzepte geworfen. Gerade Ideen, die den Fußgänger in den Mittelpunkt der Stadtplanung stellen, könnte der Außenwerbung eine neue Rolle im Stadtbild verleihen – vorausgesetzt, sie ist von Anfang an in das Konzept mit eingebunden.

Im Beitrag „Wappnen für die Stresstests der Zukunft“ geht es dabei um die Resilienz von urbanen Konzepten. Die Kernfrage, die anhand eines gemeinsamen Papiers des ULI ind BNP Paribas diskutiert wird, lautet: Wie können Städte mit zukünftigen Herausforderungen umgehen, zum Beispiel dem Klimawandel? Auch hier kann sich die Außenwerbung als konstruktiver Geschäftspartner einbringen.

Beide Artikel finden sich im aktuellen OOH-Magazin.