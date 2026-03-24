Zalando baut die Automatisierung seiner Logistikzentren stark aus: Nach erfolgreichen Tests plant der Online-Schuhverkäufer, in seinem europaweitem Logistiknetzwerk bis zu 50 AI-gesteuerte Roboter von Nomagic einzusetzen, um die Effizienz bei der Sortierung und Verpackung zu steigern.

Im Kern steht dabei die Automatisierung eines bislang schwierigen Prozesses: der Handhabung von Schuhkartons. Laut Zalando scheitern herkömmliche Robotersysteme oft an losen Deckeln, die beim Anheben verrutschen. Der neue „Shoebox Picker“ soll dieses Problem durch eine Kombination aus AI-gestützter Bilderkennung und speziellen Greifern lösen, die den Karton von zwei Seiten fixieren. Die Technologie erkennt die Form und Position jedes Kartons in Echtzeit und passt den Griff individuell an.

Die Roboter übernehmen das Greifen, Scannen und Einsortieren von Artikeln. Durch Computer Vision lernt das System dazu und passt sich dem wechselnden Produktsortiment an. Somit kann das Schuh-Versandhaus eine hohe Genauigkeit und kurze Durchlaufzeiten im komplexen Logistikprozess erreichen.

Roboter im Retail

„Die Testphase hat gezeigt, dass die Robotik von Nomagic hervorragend zu unseren Anforderungen passt“, sagt Marcus Daute, Vice President Logistics Network bei Zalando. „Angesichts unserer Größenordnung brauchen wir eine intelligente Automatisierung, die unsere Prozesse unterstützt. Indem wir einfache, repetitive Abläufe an AI-gesteuerte Roboter übertragen, erreichen wir die operative Exzellenz, die unsere Partner erwarten, und schaffen gleichzeitig Raum für die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden.“

Im Pilotprojekt wurden bereits Spitzenwerte von 100.000 Picks pro Tag erreicht, nun erfolgt die Skalierung. Die ersten Systeme sind bereits an den Standorten Lahr, Mönchengladbach und Verona in Italien im Einsatz. Weitere Einheiten folgen in den Logistikzentren in Rotterdam, Stockholm und Paris sowie am neuen Standort Gießen, der im Laufe des Jahres den Betrieb aufnimmt.

Zalando zeigt, wie AI und Digitalisierung die Retail-Logistikkette nachhaltig beeinflussen kann – und das nicht nur im E-Commerce. Liefer– sowie Kochroboter sind auch im physischen Retail bereits im Einsatz. Doch im Frontend wird ein breiter Einsatz deutlich stärker von der Akzeptanz der Kunden abhängen.