Der Digital Signage-Software-Anbieter Cingerine hat sein Portfolio um das Modul AI Campaign Balancing erweitert. Dadurch wird die Steuerung von Kampagnen in Retail-Media- und DooH-Netzen vollständig automatisiert.

Im Zentrum steht dabei eine On-Premise-AI: Sie analysiert das verfügbare Inventar und die gebuchten Kampagnen kontinuierlich und optimiert die Ausspielung; zudem überwacht sie, dass die Kampagne auch die gesetzten Ziele erreicht.

Das System berücksichtigt dabei in Echtzeit zahlreiche Faktoren wie saisonal schwankende Reichweiten, wechselnde Öffnungszeiten, Feiertage, vorrangige Events oder Standortausfälle. Auch kurzfristige Buchungen oder Änderungen während laufender Kampagnen fließen im Millisekundentakt in die Optimierung ein. Zudem können auch aktuelle Wetter- und Sensordaten miteinbezogen werden.

On-Premise für Sicherheit

Die AI-gesteuerte Nutzung der Inventarkapazität ermöglicht es beispielsweise, spontane Nachfragen gezielt bedienen und die Monetarisierung von Netzwerken zu optimieren.

Cingerine betont, dass es bei seinen AI-Lösungen auf On-Premise-AI setzt, um Kontrolle über Datenschutz, Sicherheit und Geschwindigkeit zu gewährleisten: Sensible Daten bleiben vollständig im Unternehmen, wodurch Compliance-Anforderungen leichter erfüllt werden. Guardrails stellen sicher, dass die AI nur nach definierten Regeln agiert. Die lokale Verarbeitung ermöglicht geringe Latenzen und Echtzeitfähigkeit.

Das AI-Campaign-Balancing-Tool ist ab sofort für alle Cingerine-Kunden verfügbar. Die Lösung ist bereits im Einsatz in mehr als 250 Toppharm- und Rotpunkt-Apotheken in der Deutschschweiz, die von T&R Pharma vermarktet werden.