Im JD-Flagstore in der Londoner Oxford Street hat Nike eine interaktive Verkaufsaktion mithilfe von Digital Signage gestartet – genauer gesagt mit einem Smart Mirror. Die Experience ist von der Sneaker-Kultur inspiriert und wurde in Zusammenarbeit mit Ffface.me und dessen Smart-Mirror-Plattform Loook.ai entwickelt.

Beeinflusst von Sneaker-basierten Maskenkonzepten der Kreativ-Community Bubble Koppe übersetzt die Installation Schuhdesign-Elemente in tragbare digitale Visuals. Der Store installierte Smart Mirror verwandelt das Spiegelbild der Besucher in Echtzeit und ermöglicht es ihnen, die AR-Masken, die der Ästhetik von Nike-Sneakern nachempfunden sind, virtuell anzuprobieren – und das Ergebnis vor Ort auszudrucken.

Die Nutzer können verschiedene Maskenvarianten entdecken, die von unterschiedlichen Farbvarianten inspiriert sind, Fotos machen und mit der Installation als Teil des Ladenambientes interagieren. Die Aktion soll Sneaker-Kultur, digitale Identität und Retail-Tech zu einem interaktiven Erlebnis verbinden.