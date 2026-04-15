Der Rekord für die größte Drohnenshow wird permanent nach oben verschoben – im Wettbewerb bleibt aber China unter sich: Im Oktober vergangenen Jahres setzte man in der Stadt Luiyang einen Rekord mit fast 16.000 UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). Nun gibt es einen neuen Rekord, der auch einen Guinness-Eintrag bekommen hat: Die Frühlingsfest-Gala der Stadt Hefei beherbergte eine Show mit 22.580 Drohnen. Die Flotte zeigte verschiedenste riesige 3D-Animationen, von einer Stadtsilhouette über eine chinesische Laterne bis zu einem Science-Fiction-inspirierten „Zeit-Tunnel“.

Verantwortlich für die Show war der chinesische Air-Mobility-Spezialist Ehang mit seiner auf Shows spezialisierten Tochter Ehang Egret. Zum Einsatz kamen dessen Drohnen des Typs Ghostdrone GD4.0. Diese verfügen über eine Flugzeit von bis zu 45 Minuten und eine Positionierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich.

Guinness World Records zeichnete die Show für „die meisten Multirotor-Drohnen, die gleichzeitig von einem einzigen Computer gesteuert werden“, aus.

Ehang veröffentlichte ein Video über die Show.