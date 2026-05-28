Das österreichische Unternehmen für den Verleih von Kränen, Hebebühnen und Spezialfahrzeugen Felbermayr wirbt auf dem großen Azerion-Screen im Süden Wiens. Das Display im Wiener Süden misst 140 Quadratmeter. Damit ist der Screen der drittgrößte des Landes. Eröffnet wurde die Werbefläche noch von Goldbach Austria. Nach der Übernahme gehört er nun zum Inventar von Azerion.

Zuletzt launchte die ÖBB Werbung einen Panorama-LED am Wiener Hauptbahnhof, der von der Fläche knapp dahinter liegt.

Das schlicht gehaltene DooH-Motiv der neuen Kampagne von Felbermayr fokussiert dabei die Leistungen des Unternehmens unter der Botschaft „Power in Motion“.

„Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Marke und investieren viel in einen starken, konsistenten Markenauftritt. Ziel ist es, dass Kund:innen bei Bedarf an einer unserer Leistungen wie Kran- und Arbeitsbühnenvermietung sofort an Felbermayr denken“, sagt Bereichsleiter Christian Wallner vom Felbermayr-Standort Wien-Lanzendorf.

Die Kampagne läuft vom 27. April bis 31. Mai 2026. Sie geht aus einer Kooperation von Azerion mit der Österreichischen Sporthilfe hervor. Der Außenwerber hat eine vierwöchige Markenkampagne unter den Partner und Unterstützern im Rahmen einer Gala der gemeinnützigen Organisation verlost.