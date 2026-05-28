Der Markt für immersive Event-Locations in China orientiert sich zunehmend am Vorbild aus Las Vegas: Gleich zwei LED-Dome-Projekte werden aktuell in Qianjiang und Shanghai vorangetrieben.

Wie erstmals von AV Interactive berichtet, entstehen die Projekte in Qianjiang in der Provinz Hubei sowie in Shanghai. Der erste Standort, „Tiangong Nova“, steht in Qianjiang – einer Stadt mit knapp einer Million Einwohner rund 140 Kilometer westlich von Wuhan und etwa 1.100 Kilometer von Shanghai entfernt. Die Eröffnung erwartet man in Kürze.

Laut einem von AV Interactive zitierten Bericht einer chinesischen Zeitung erreicht Tiangong Nova eine Höhe von 46,5 Metern — so hoch wie einem 15-stöckigen Gebäude — bei einem Kuppeldurchmesser von 54 Metern. Die Außenhülle besteht aus einem 7.500 Quadratmeter großen, gebogenen LED-Display mit einem Pixelpitch von 55 Millimetern.

Damit hat Tiangong Nova etwa 40 Prozent der Höhe von The Sphere und rund ein Drittel der Breite sowie knapp ein Siebtel der Exosphere-Fläche.

The Sphere in Las Vegas soll über zwei Milliarden US-Dollar gekostet haben – ein Investitionsvolumen, das sich nur schwer auf andere Märkte übertragen lässt. Die Projekte in China deuten daher auf eine kostengünstigere Interpretation des Konzepts hin: großformatige LED-Architektur für immersive Entertainment-Anwendungen, jedoch zu einem Preisniveau, das sich potenziell in weiteren Märkten replizieren lässt.

Gleichzeitig unterstreicht die Entwicklung, wie schnell sich The Sphere als Referenzprojekt für Entwickler von Veranstaltungsstätten, LED-Hersteller und Anbieter im Bereich Experience Entertainment etabliert hat. Auch wenn die chinesischen Projekte kleiner und möglicherweise technisch weniger anspruchsvoll sind, weisen sie auf einen Trend hin: weg vom singulären Leuchtturmprojekt hin zu einem skalierbaren Konzept.