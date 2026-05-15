Der DSS 2026 steht vor der Tür. Rund 50 Sessions und mehr als 100 Speaker diskutieren am 20. und 21. Mai 2026 im Hilton Munich Airport über die neuesten Technologien und aktuellen Branchentrends.

Bei einem gut gefüllten Programm verliert man schnell den Überblick. Welches Panel darf ich nicht verpassen? Wem muss ich unbedingt mindestens einmal zuhören? Hier kommt deshalb der invidis-Überblick zu den Highlights des Summits — und eine Empfehlung, damit der Besuch gut geplant ist und reibungslos abläuft: die Digital Signage Summit App.

Die DSS 2026-App Die offizielle DSS-App bündelt Agenda, Networking und Terminplanung für den Summit. Besucher können Sessions speichern, Meetings organisieren und passende Kontakte entdecken. Über diesen Link lässt sich die App direkt von der DSS-Website herunterladen.

Die Session-Highlights

Hier kommen fünf ausgewählte invidis-Tipps zu Sessions und Panels über die zwei DSS-Tage:

Die „NextGen Signage“-Keynote eröffnet den Summit mit einem strategischen Blick auf die Branche. Florian Rotberg, Managing Director bei invidis, und Stefan Schieker, Senior Partner bei invidis, zeigen, wie AU, Plattformen und Managed Services den Markt verändern. Dabei rückt die Frage in den Mittelpunk, wer künftig digitale Netzwerke steuert. Und: Warum Signage heute weit mehr als Displaytechnik umfasst.

„The Rise of the Next Screen Superpowers“ gehört zu den spannendsten Marktpanels des DSS. Mit Hisense und TCL treten hier gleich zwei Hersteller auf, die ihre globale Präsenz ausbauen. Bereits auf der ISE 2026 dominierten beide Marken die Halle 1 mit großen Installationen. Das Panel zeigt, wie stark chinesische Anbieter den Wettbewerb prägen.

Der „DACH Reality Check“ richtet den Blick auf die wirtschaftliche Lage im deutschsprachigen Raum. Die Speaker sprechen über Konsolidierung und Investitionsdruck. Zudem thematisiere sie, was Kunden heute fordern. Gerade die DACH-Region bleibt für viele Hersteller ein wichtiger Testmarkt für komplexe Projekte. Die Session liefert dazu wertvolle Einblicke für Softwareanbieter und Integratoren.

Spezial-Tickets für invidis-Leser Mit dem Code dss2026-invidisrd gibt es Tickets für den DSS 2026 mit 30% Rabatt. Hier geht es zur Registrierung.

Das „European Leader Panel“ am Mittwochnachmittag bringt erneut führende Köpfe der europäischen Signage-Branche zusammen. Dabei hat der neue Zetadisplay-CEO Daniel Nergard seinen ersten Auftritt. Gerade in Zeiten, in denen sich der Markt zunehmend konsolidiert, gilt es genau hinzuhören, wenn neue Perspektiven diskutiert werden.

Am Donnerstag rückt der „Tech Dialogue“ in den Mittelpunkt. Über den gesamten zweiten Tag diskutieren Experten über Plattformstrategien, Cybersecurity, AI-Architekturen und neue Softwaremodelle. Sessions wie „Platforms vs. Point Solutions“ oder der „Security Reality Check“ greifen aktuelle Trends der Branche auf. Der Tech Dialogue zeigt dabei, wie sich Digital Signage technisch und organisatorisch verändert.

Speaker im Spotlight

Auch mehrere Speaker stehen dieses Jahr besonders im Fokus. Diese drei gilt es nicht zu verpassen:

Peter Critchley, UK CEO von Trison, spricht über skalierbare Netzwerke und neue Modelle für Signage-Projekte.

Johan Lind, CEO und Mitbegründer von Vertiseit, bringt seine Perspektive auf europäische Expansion und Plattformstrategien mit.

Jeffrey Weitzman, CEO von Navori Labs, zählt zu den CMS-Experten der internationalen Branchen. Wer sich für die Trends der Software-Branche interessiert, sollte bei seinen Beiträgen genau zuhören.

Hier ein paar Eindrücke des DSS 2025:

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