Zum Formel 1 Austrian Grand Prix 2026 setzt Monitorwerbung erstmals eine mobile LED-Wall am Red Bull Ring in Spielberg ein. Die 12 Quadratmeter große Outdoor-LED-Wall steht vom 26. bis 28. Juni direkt vor der Ticketkontrolle am Hauptzugang des Areals. Das Rennwochenende verzeichnet rund 300.000 Besucher.

Der Standort liegt außerhalb des Infield-Bereichs, in dem Sponsoring-Flächen dicht besetzt sind. Werbetreibende aus den Bereichen Automobil, Technik und Lifestyle können Spots im Format 10 Sekunden buchen. Die Rotation beträgt einen Spot pro 2-Minuten-Loop.

Teil der Sommer-Event-Strategie

Die Aktivierung am Red Bull Ring ist Teil einer Event-DooH-Strategie für den Sommer 2026. Am 13. Juni ist Monitorwerbung bereits als Partner der Vienna Pride mit vier LED-Walls präsent, darunter eine 40 Quadratmeter große Fläche.

Es folgen Einsätze beim Electric Love Festival, den Salzburger Festspielnächten sowie dem Opernsommer Wien.

„Dieser Zugang zählt zu den meistfrequentierten Achsen des Areals. Der Großteil der Besucher:innen wird hierher geleitet und passiert damit genau diesen Punkt. Gleichzeitig erreichen wir die Fans noch vor dem Einlass und damit ohne Konkurrenz durch das dichte Sponsoring im Infield“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

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