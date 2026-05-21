Die Smoothie-Marke Innocent setzt gemeinsam mit WPP Media ein kanalübergreifende Kampagne durch. Zum Start der neuen Produktlinien „Creamy Smoothies“ kombiniert die Marke unter anderem DooH mit Social Media.

Je nach Kanal läuft die Kampagne von Mai bis Juli 2026. Im OoH-Bereich nutzt Innocent dafür Plakatflächen, die rund um Rewe-Filialen sind. Zusätzlich werden die DooH-Stelen an Eingängen zu Rewe-Märkten bespielt.

Verlängerung in Social Media

Auch Social Media ist in der Kampagne eingebunden. Dabei gibt es Content von Creatoren auf Tiktok sowie Meta-Plattformen. Somit wird die Kampagne digital verlängert.

Zudem gibt es am Point of Sale Sampling-Aktionen und gezielte Produktpräsentationen im Handel.

Angefangen bei Out-of-Home-Formaten ist die Kampagne ein Beispiel für eine Markenkommunikation entlang der Customer Journey.

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