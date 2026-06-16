Die Kampagnen zur Fußball-WM reißen nicht ab. Ob Telekom-Toralarm oder Burger King Pizzas — der Kontext der Weltmeisterschaft ist so präsent, dass die Marketing-Abteilungen des Landes ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Auch in Berlin kam es bereits zu einer solchen Kampagne. Jetzt legt die BVG mit einer weiteren nach: Pünktlich zum torreichen ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft wurden die Stationen mit einem „Tor“ im Namen angepasst. Die Umgestaltung fand in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2026 statt.

So wird aus dem Frankfurter Tor mit einer neuen Beschilderung das „Frankfurter Tooooooooooor“ — fast als hätte der Youngster auf der linken Abwehrseite nochmal getroffen. Weitere fünf Bahnhöfe bekamen ebenfalls das WM-Upgrade.

Damit sind sechs Stationen endgültig für die WM aufgerüstet. Komisch, dass jedoch sieben Tooooooore für das deutsche Team fielen. Ob die Schuld daran bei DFB oder BVG liegt, lässt sich nicht abschließend klären.

Ein paar Impressionen von den Stationen hier in der Galerie: