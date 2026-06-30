Vor gut einem Monat fand der DSS 2026 – und die Impulse wirken noch nach. Im Mai verwandelte sich das Hilton am Münchner Flughafen erneut zum Brennpunkt der Branche. Mehr als 500 Teilnehmer und 100 Speaker machten die zwei Eventtage wieder zu einer Plattform für starke Zitate, Insights und Austausch.

Der Scala-Übernahme durch Vertiseit bleibt bei vielen wohl länger in Erinnerung. Die Nachricht verbreitete sich nach dem ersten Tag auf dem Biergarten-Event. Am nächsten Morgen stand zu Beginn Vertiseit-CEO Johan Lind gleich auf der Bühne und äußerte sich dazu.

Jetzt ist es Zeit für einen Rückblick. Was bleibt von den zwei Tagen? Und wie sahen die Teilnehmer die Veranstaltung? Was nehmen sie mit?

invidis fragte dazu direkt auf dem DSS nach. Die Eindrücke der Teilnehmer sind hier im Video zu sehen: