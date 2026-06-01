Christian Schmalzl, der langjährige Co-CEO von Ströer, hat einen neuen Job außerhalb der OoH-Industrie: Ab September 2026 wird er CEO der Stepstone Group, die unter anderem das gleichnamige Karriereportal betreibt.

Bei Ströer ging Christian Schmalzl Ende März von Bord – eigentlich lief sein Vertrag noch bis 2028. Doch Gründer Udo Müller strebt eine umfassende Transformation des deutschen OoH-Marktführers an und hat dafür wieder die Rolle als alleiniger CEO angenommen.

Nachfolge von Sebastian Dettmers

Bei Stepstone folgt Christian Schmalzl auf Sebastian Dettmers, der nach mehr als sechs Jahren auf dem Posten und mehr als 15 Jahren im Unternehmen weiterzieht.

„Stepstone hat sich zu einer führenden HR-Technologiegruppe mit einem großartigen Team und einer starken Marktposition entwickelt“, kommentiert Christian Schmalzl. „Genau dieses Fundament begeistert mich an der Aufgabe. Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant, und Stepstone ist hervorragend aufgestellt, um zu gestalten, wie Unternehmen und Kandidaten zueinanderfinden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team dieses Potenzial in Wachstum zu verwandeln.“

Der Umbau von Ströer durch Udo Müller betraf neben Christian Schmalzl weitere Mitglieder der Führungsebene. CFO Henning Gieseke wird das Unternehmen verlassen, des Weiteren wechselt Kommunikationschef Marc Sausen zur Openbank, der Digitalbank der Santander-Gruppe, wie unter anderem der Fachdienst Turi2 berichtet.