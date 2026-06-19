Die Infocomm 2026 kommt ohne große Hardware-Neuheiten aus – doch eine Technologie ragt klar heraus: E-Paper. Während sich Innovationsdynamik in der Branche zunehmend in Richtung Software und AI-basierte Optimierung verlagert, zeigt E Ink einmal mehr, wie man emotional inszeniert und gestalterisch differenziert.

Aber: Der Kostenpunkt bereitet Schwierigkeiten. Trotz ausgeprägter visueller Eigenständigkeit und niedrigen Energiebedarfs liegen E-Paper-Displays preislich weiterhin deutlich über LCD und vergleichbaren Technologien. Das limitiert großflächige Rollouts.

Hinzu kommen Restriktionen im Outdoor-Einsatz: Helligkeit und Farbwiedergabe erreichen bislang nicht das Niveau klassischer DooH-Lösungen. Deshalb verhalten sich große Anbieter zurückhaltend.

E Ink zeigt Design-Potenzial

Auf der Infocomm liefern E Ink und Partner im Ökosystem dennoch ein Messehighlight. Ultraflache, nahezu schwerelose Displays in bewegten Installationen, rahmenartige Präsentationen mit fließendem Übergang zwischen Screen und Artwork sowie kreative Wandkonzepte demonstrieren das gestalterische Potenzial der Technologie. Auch ohne das BMW E-Paper-Konzept vom Jahresbeginn fehlt es am Stand nicht an aufmerksamkeitsstarken Momenten.

E-Paper bringt damit neue Impulse in die Digital Signage-Branche. Integratoren, Marken und Hersteller zeigen hohes Interesse an einer stärkeren Marktdurchdringung – ausgebremst vor allem durch die Preise und die dominante Rolle von E Ink als Schlüsselzulieferer. Mit sinkenden Kostenperspektiven könnte sich E-Paper mittelfristig vom Nischenphänomen zu einer relevanten und breiter adaptierten Signage-Kategorie entwickeln.