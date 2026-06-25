Die erste Ausgabe der Euroshop Middle East in Dubai wird um ein Jahr verschoben. Das teilte die Messe Düsseldorf gemeinsam mit dem Messe Düsseldorf Gulf Office mit.

Ursprünglich war die Premiere im Mittleren Osten vom 26. bis 28. Oktober 2026 geplant. Der neue Termin ist ein Jahr später: vom 25. bis 27. Oktober 2027.

Nach eigenen Angaben ist der Schritt notwendig, um „bestmöglich Rahmenbedingungen“ schaffen. Laut Petra Cullmann, Executive Director bei Messe Düsseldorf, will man mit der Terminverschiebung „die Veranstaltung in einem Umfeld realisieren, das unseren Ausstellern, Partnern und Besuchenden maximale Planungssicherheit und optimale Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte bietet.“

Auch Infocomm Edge verschoben

Zuletzt hatte der ProAV-Branchenverband Avixa seine Expansion in den Mittleren Osten ebenfalls verschoben. „Infocomm Edge“ findet damit ebenfalls Ende Oktober 2027 statt.

Avixa und Euroshop reagieren damit auf die geopolitisch angespannte Lage vor Ort. Trotzdem sieht sowohl die Retail-Media- als auch die Integratoren-Branche weiterhin viel Potenzial in Dubai und seiner Umgebung. Euroshop sieht eine „wachsende Relevanz der Region für den globalen Handel.“

Die nächste Euroshop in Deutschland findet vom 18. bis 22. Februar 2029 in Düsseldorf statt.