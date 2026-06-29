Der österreichische Außenwerber Popp Vision erweitert sein OoH-Portfolio, und zwar mit einer 800-Quadratmeter-Wand in Wien aufgeteilt in drei Flächen. Jedes Plakat ist dabei vollständig beleuchtet.

Der Standort befindet sich am traditionsreichen Hochhaus-Herrengasse der österreichischen Hauptstadt. Das Gebäude wird bis Ende 2027 renoviert. Damit kann Popp Vision die Fassade vermarkten.

Coca Cola startet mit WM-Kampagne

Die erste Kampagne ist von Coca Cola, das Motiv zeigt österreichische Fußball-Nationalspieler. Damit greift die Marke die laufende Fußball-WM 2026 auf. Die globale Großveranstaltung in Mexiko, USA und Kanada inspiriert gerade viele kreative DooH-Köpfe in Österreich und bringt zahlreiche Kampagnen im Alpenstaat hervor.

Die neue Fläche von Popp Vision reiht sich damit in den WM-Hype ein. Sie bleibt darüber hinaus über die gesamte Dauer der Renovierung im OoH-Angebot des Außenwerbers.