180.00 Besucher zieht es im Sommer 2026 nach Salzburg zu den Festspielnächten. Erstmals installiert der österreichische Außenwerber Monitorwebung dabei zwei doppelseitige digitale Stelen. Die Screens stehen im Publikums- und Gastronomiebereich auf dem Salzburger Kapitelplatz.

Die Festspiele haben ein breites, kulturbegeistertes Publikum an. Monitorwerbung erhofft sich dadurch auch eine hohe Werbewirkung, auch weil die Besucher lange auf dem Gelände verweilen.

Die 10-sekündigen Inhalte auf den Screens werden in einem Zwei-Minuten-Loop ausgespielt.

„Die ungezwungene, lebendige Atmosphäre der Festspielnächte schafft eine spannende Bühne für Marken, in der sich unsere doppelseitigen Hochformat-Screens unaufdringlich, aber visuell stark einfügen“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung.

Die Salzburger Festspielnächte zeigen Konzert- und Opernproduktionen auf einer großen Leinwand unter freiem Himmel. Das Event geht vom 25. Juli bis 30. August 2026. Eine Woche vor beginn endet der Wiener Opernsommer. Auch dort bespielt Monitorwerbung eine LED-Wall in unmittelbarer Nähe zum Event.