Sharp launcht für die DACH-Region das virtuelle Ausstellungserlebnis „Sharp Plaza“. In einem digitalen Rundgang können sich Unternehmen über die Lösungen des „One Sharp“-Portfolios informieren.

Dabei sind neben Systemen für Meetingräume, Co-Working-Plätze oder Home Office weitere Szenarien gestaltet, die den beispielhaften Einsatz der Technik vorführen. So können sich Interessierte durch eine Hotellobby sowie ein Büro für Steuerberatung klicken und sich die integrierten Lösungen ansehen. Auch zum IT-Support findet man auf der Sharp Plaza Informationen.

Nachdem Sharp im November 2025 die Display-Sparte von NEC vollständig integriert hatte, führte der Konzern seine Einheiten für Displays, Drucker und IT-Services unter dem Markendach One Sharp zusammen. Sharp Plaza macht dieses Portfolio nun virtuell begehbar.

Sharp Plaza ist in Deutschland unter diesem Link aufrufbar. Für die Schweiz gilt dieser Link. Eine Umsetzung für Österreich soll laut Unternehmen in den kommenden Wochen erfolgen.