Auf dem großen DooH-Screen am Wiener Prater läuft eine Kampagne, die den 3D-Effekt der Fläche in der Vordergrund stellt. Der 56 Quadratmeter große Display am Riesenradplatz ist über Eck gebaut — mit den richtigen Inhalten tritt dieser über die Grenzen des Screens hinaus.

Das Wiener 3D-Studio Rendersnek liefert dafür den gerenderten Content. Azerion Austria stellt als Betreiber die Spots zur Verfügung, um auf die mögliche Wirkung aufmerksam zu machen.

Wiener Schmäh und 3D-Effekt

Zu sehen ist der Dackel – auch Wienerdog genannt – Werner, der einen fiktiven Würstelstand betreibt. Mit Wiener Schmäh und einem 3D-Effekt erzählt Rendersnek eine kleine Geschichte des umtriebigen Hundes und seinem Stand „Wienerworld“.

Die Technik hinter der Wirkung ist ein anamorphistischer 3D-Effekt: Aus dem richtigen Blickwinkel tritt Dackel Werner scheinbar aus dem Screen hinaus — ohne Brille oder App.

„3D-DooH ist mehr als ein Werbeformat. Es ist eine eigene Disziplin. Mit Werner und Wiener World haben wir uns selbst die Aufgabe gestellt, eine Geschichte zu erzählen, die zum Ort, zum Format und zur Stadt passt. Der Prater ist dafür die perfekte Bühne“, sagt Moritz Lumetsberger, Geschäftsführer von Rendersnek

Der Werner-Spot läuft zwischen den regulären Spots auf dem Prater-Screen von Azerion Austria.