Auf der Infocomm Asia 2026 in Bangkok zeigen Faytech China, 99Sensors und Napster einen AI-gestützten Bestellkiosk, der Kundengespräche in mehr als 40 Sprachen führt.

Statt sich durch Menüs zu tippen, sprechen Kunden direkt mit dem Kiosk. Das System erkennt Bestellungen, stellt Rückfragen und führt durch den Bestellvorgang.

Mikrofon-Array gegen den Lärm

Ein zentraler Baustein ist die Audiotechnik. Faytech integriert ein Array aus Richtmikrofonen direkt in die Kiosk-Blende.

So arbeiten mehrere Terminals nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu stören. Zuverlässige Spracherfassung gilt in belebten QSR-Umgebungen als eine der größten Hürden für Sprachschnittstellen.

Digital Humans als Blickfang

Für die Präsentation in Bangkok ergänzt ein Digital Human die Lösung, dargestellt auf einem separaten runden 3D-Display.

Der animierte Avatar bildet das visuelle Gesicht des AI-Assistenten und zieht auf der Messe viel Aufmerksamkeit auf sich. Für kostensensible Restaurant-Installationen dürfte sich das zusätzliche Display allerdings schwer rechtfertigen lassen, wo Praxistauglichkeit und Durchsatz die Kaufentscheidung bestimmen.

Edge-Version binnen Wochen

Hinter dem Digital Human arbeiten cloudbasierte Frontier-AI-Modelle, die Gespräche in Echtzeit verarbeiten. Laut den Unternehmen soll in den kommenden Wochen eine Edge-AI-Version folgen.

Eine lokale Verarbeitung würde die Abhängigkeit von Mobilfunknetzen und AI-Tokens verringern, die Betriebskosten senken und die Zuverlässigkeit verbessern.

Drei Partner, ein Projekt

Am Projekt sind mehrere Unternehmen beteiligt. Faytech International China, früher mit dem deutschen Kiosk-Spezialisten Pyramid/Faytech verbunden, bringt seine Expertise in Kiosksystemen und Outdoor-Displays ein. Als Technologiepartner fungieren 99Sensors unter der Leitung von Florian Bogeschdorfer sowie Napster, das sich von der einstigen MP3-Plattform zu einer AI-Agentenplattform entwickelt hat.

Touchscreens dürften im Bestellprozess vorerst nicht verschwinden. Die Präsentation in Bangkok zeigt jedoch, dass AI auf Basis der Konversation im Kiosk-Massenmarkt ankommt. Gelingt es, Sprachsteuerung mit schnellerem Service, weniger Reibung und stabilem Betrieb auch in lauten Restaurants zu verbinden, wird aus dem Bestellkiosk mehr und mehr ein digitaler Mitarbeiter.