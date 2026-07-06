Der US-amerikanische LED-Hersteller Daktronics installierte gemeinsam mit Morlin Asset Management ein großformatiges LED-Display in der Los Angeles Union Station.

Der Bahnhof ist einer der meistfrequentierten Verkehrsknotenpunkte der USA. Sein Bau wurde 1939 fertiggestellt. Die Installation des neuen Displays erfolgte rechtzeitig vor der Fußball-WM 2026.

Das Display misst rund 4,9 Meter in der Höhe und knapp 30,5 Meter in der Breite. Es gliedert sich in drei separate Anzeigebereiche – Event-Programming, Werbung und Reiseinformationen.

Trägersystem schützt Bahnhofsarchitektur

Ein eigens installiertes Trägersystem hält die Konstruktion beweglich. Die Bauweise schont zugleich die historische Architektur des Bahnhofs.

Morlin Asset Management trat im Dezember 2025 mit der Anfrage nach einer flexiblen, wirkungsstarken Displaylösung an Daktronics heran. Im Januar 2026 folgten Vorführungen verschiedener Hardware-Optionen für Morlin und Vertreter von LA Metro. Seit dem 1. Juni ist das neue Display in Betrieb.

Die Union Station ist zugleich Teil eines neuen Werbenetzwerks von Outfront Media: Erst im Juni hatte der Außenwerber Media den Bahnhof offiziell in sein Transit-Media-Portfolio aufgenommen.