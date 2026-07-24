Kölle Zoo führt rund 300.000 elektronische Preisschilder in 28 Filialen in Deutschland, Österreich und Belgien ein. Der Zoofachhändler ersetzt damit Preisschilder aus Papier durch ein zentral gesteuertes digitales System.

Für die Umsetzung setzte Kölle Zoo auf das Newton-Etikettensystem von Solum, das über einen Zeitraum von acht Wochen ausgerollt wurde. Der Einsatz ist Teil eines umfassenderen Programms zur Digitalisierung der Filialprozesse.

Solum-Software steuert Inhalte

Die Etiketten werden über Aims gesteuert. Die Software von Solum verwaltet die Preise, Aktionen und Produktinformationen zentral und überträgt sie automatisch auf die Etiketten. Damit entfällt der manuelle Austausch von Preisschildern.

Laut den beteiligten Unternehmen reduziert der Händler damit den Zeitaufwand für Preisänderungen und Aktionskampagnen. Dem Personal bleibe dadurch mehr Zeit für die Kundenberatung, was ein wichtiger Faktor im spezialisierten Zoofachhandel ist.

Das Projekt zeigt, wie eine digitale Grundlage für künftige Store-Technologien entstehen kann. Elektronische Preisschilder verbreiten sich nicht nur in Europa, sondern weltweit. Immer mehr Händler nutzen ESL-Systeme, um Filialprozesse zu automatisieren, die Preisgenauigkeit zu verbessern und größere Digitalisierungsprogramme zu unterstützen.