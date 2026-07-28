Der EMEA-Markt für Digital Signage professionalisiert sich weiterhin rasant, und die Zusammensetzung der Top-25-Unternehmen spiegelt diesen Wandel deutlich wider. Was einst eine fragmentierte Landschaft regionaler Spezialisten war, wird zunehmend von skalierten Integratoren, finanzstarken Plattformen und einer wachsenden Zahl globaler Dienstleister dominiert, die aus benachbarten Branchen in den Markt eintreten. Das zeigt auch die Top-10-Spitze des EMEA-Rankings.

Die Top 10 EMEA-Integratoren

Econocom Trison Cancom M-Cube Vertiseit Group Zetadisplay Uniguest First Impression P.O.S. The Instore Experience Dgtgroup

An der Spitze des Rankings stehen zwei sehr unterschiedliche Marktführer. Econocom, der europäische IT-Managed-Service-Anbieter mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro, hat ProAV zu seiner vierten strategischen Säule erhoben. Digital Signage ist nur ein Teil seines Portfolios, doch seine Bedeutung wächst rasant. Allein im Jahr 2025 hat Econocom vier ProAV-Spezialisten in ganz Europa übernommen, um seine operative Reichweite zu vergrößern.

An der Seite von Econocom steht Trison, der größte reine DS-Anbieter in der EMEA-Region. Durch eine Kombination aus Übernahmen in Großbritannien und Deutschland sowie starkem organischen Wachstum hat die spanische Gruppe die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro überschritten. Trison zeichnet sich als Full-Service-Anbieter aus, der Integration mit Kreativagenturen und Datenkompetenz verbindet.

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Hinter diesem führenden Duo steht eine Gruppe etablierter Anbieter, die einen Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro im Bereich Digital Signage erzielen. Das deutsche Unternehmen Cancom spiegelt in seiner Struktur Econocom wider: ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit einem Umsatz von fast 2 Milliarden Euro, starken Managed-Service-Kompetenzen und einer massiven Vertriebsorganisation für Digital Signage-Standards. Unter den reinen Spezialisten haben sich unter anderem M-Cube, Vertiseit und Zetadisplay durch Übernahmen und überdurchschnittliche Wachstumsraten paneuropäische Plattformen aufgebaut und nähern sich der 100-Millionen-Euro-Schwelle.

Das US-amerikanische Unternehmen Uniguest hat sich ebenfalls eine starke Position in Europa gesichert, indem es sich auf das Gastgewerbe und Stadionumgebungen konzentrierte. Die nächste Stufe mit einem Umsatz zwischen 25 und 50 Millionen Euro besteht hauptsächlich aus nationalen Marktführern mit grenzüberschreitender Reichweite. Dazu gehören First Impression, P.O.S. The Instore Experience im Einzelhandel sowie der Konsolidierer der Benelux-Signage-Branche, Dgtgroup.