Laut aktuellen Daten von Futuresource hat sich der Markt für professionelle LCD-Displays nach der Pandemie bei rund 8 Millionen Einheiten pro Jahr stabilisiert. Ganz anders das LED-Segment: Es bleibt deutlich volatiler. 2023 wuchs das globale Volumen um 24 Prozent, fiel 2024 um 3 Prozent und legte 2025 wieder um 14 Prozent zu. Treiber dieser Schwankungen ist vor allem China, das etwa die Hälfte des weltweiten LED-Volumens stellt.

Erstmals betrachtete Futuresource nicht nur Quadratmeterzahlen, sondern wertete auch Daten zu LED-Video-Controllern aus. Für große Installationen werden oft mehrere Steuergeräte pro Screen benötigt – der globale Markt liegt hier bei rund 1,2 Millionen Einheiten.

Treiber dieser Schwankungen ist vor allem China, das etwa die Hälfte des weltweiten LED-Volumens stellt. In EMEA verläuft das LED-Wachstum deutlich linearer. Zwischen 2022 und 2025 haben sich die LED-Verkäufe in der Region nahezu verdoppelt. Trotzdem bleibt der Anteil mit 14 Prozent am globalen LED-Volumen deutlich kleiner als beim LCD-Segment, wo EMEA auf 23 Prozent kommt. LED wächst also auch außerhalb Chinas, startet allerdings von einer wesentlich kleineren Basis. 2025 wurden global rund 760.000 LED-Screens verkauft. Das bestätigt ein bekanntes Muster: LED sorgt für Aufmerksamkeit, weist aber nicht viele Installationen auf.

Groß im Umsatz, klein bei der Anzahl

Betrachtet man LCD und LED gemeinsam, ergibt sich ein klares Bild des Gesamtmarkts. 2025 wurden weltweit rund 8 Millionen professionelle LCD-Displays und 0,8 Millionen LED-Screens verkauft. Daraus ergeben sich etwa 8,8 Millionen adressierbare Digital Signage-Touchpoints weltweit – von denen weniger als jeder zehnte LED nutzt. Beim Umsatz sieht es anders aus: LED steht bereits für 38 Prozent des weltweiten Display Markts. Die Technologie ist also deutlich wertintensiver und hat eine starke Anziehungskraft auf Investitionsbudgets. Auch die Controller-Zahlen zeigen das.

Fragmentierung versus Dominanz

Der Unterschied zwischen LCD und LED zeigt sich auch in der Marktstruktur. In EMEA ist der LED-Markt stark fragmentiert. Daktronics liegt knapp vor Samsung und Unilumin, doch die drei größten Anbieter kommen zusammen auf weniger als 40 Prozent Marktanteil. Bei LCD ist das Gegenteil der Fall. Samsung, LG und Philips kontrollieren zusammen 56 Prozent des Markts in EMEA – Samsung allein hält rund 36 Prozent. Der professionelle LCD-Markt hat sich faktisch auf wenige globale Marken konzentriert, während LED vielfältig und umkämpft bleibt.