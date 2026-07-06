Telekommunikationsgeschäfte spielen in Südafrika eine weitaus größere Rolle als in vielen europäischen und nordamerikanischen Märkten. Sie sind gleichzeitig Verkaufsfläche, Serviceschalter, Geräte-Showroom und Technologielabor. Das „Digital Experience Centre“ von MTN South Africa in Morningside, Johannesburg, vereint diese Funktionen an einem Ort – und gibt einen Einblick in die Zukunft des Telekommunikationshandels.

Das Zentrum wurde Ende 2024 eröffnet und als interaktive Umgebung für Privatkunden und Geschäftskunden konzipiert. Besucher können die neuesten Geräte erkunden, Smart-Home-Anwendungen testen, Gaming-Setups ausprobieren und Unternehmenslösungen von MTN Business entdecken. Laut MTN besteht das Ziel darin, komplexe Technologie für den Alltag verständlicher und greifbarer zu machen.

Vom Telco-Store zum Experience-Hub

Das Konzept spiegelt einen umfassenderen Wandel im Telekommunikations-Einzelhandel wider. Mobilfunkbetreiber verkaufen nicht mehr nur Handys, Sim-Karten und Verträge. Das Wachstum stammt zunehmend aus den Bereichen Smart Home, Unternehmenskonnektivität, Cloud, IoT, Sicherheit und zahlungsbezogene Dienste. Für Kunden bleiben diese Angebote oft abstrakt – bis sie in einer physischen Umgebung erlebt werden können.

Im MTN Digital Experience Centre werden diese Konzepte sichtbar. Ein Bereich zum Thema „vernetztes Zuhause“ demonstriert, wie 5G Smart-Home-Szenarien wie Sicherheitssysteme, automatisierte Beleuchtung und vernetzte Haushaltsgeräte ermöglichen kann. Spezielle Geschäftsbereiche präsentieren MTN-Dienste wie Unified Communications, Cloud-Dienste, IoT, private Netzwerke und Managed Security. Ein Talk-Studio und ein Konferenzraum bieten weitere Anwendungsmöglichkeiten für Veranstaltungen, Kundengespräche und Unternehmenspräsentationen.

Digital Signage als Nebendarsteller

Für Digital Signage-Kenner ist nicht die Anzahl der Displays der interessanteste Aspekt, sondern deren Einsatzweise. Der Store vermeidet den typischen Fehler, den Verkaufsraum von der digitalen Technik dominieren zu lassen. Stattdessen unterstützt Digital Signage die Orientierung, die Produktentdeckung und die Serviceprozesse, während die Geräte und das Kundenerlebnis im Mittelpunkt stehen.

Interaktive Telefon-Tische sind ein besonders gelungenes Detail. Integrierte Sensoren ermöglichen es den Besuchern, Informationen und Funktionen zu einzelnen Mobilgeräten abzurufen, wodurch der Produktvergleich zu einem selbstgesteuerten Erlebnis wird. Das Warteschlangenmanagement wird unauffällig gehandhabt, während barförmige Displays eine moderne visuelle Ebene hinzufügen, ohne den Laden in einen Bildschirm-Showroom zu verwandeln.

Das Ergebnis ist ein pragmatisches Signage-Konzept, das zum südafrikanischen Telekommunikationsumfeld passt. Bildschirme werden nicht nur zur Show installiert, sondern unterstützen Transaktionen, Beratung und Erkundung.

Neben großformatigen LED-Displays, hinterleuchteten Informationsdisplays in den Unternehmensfarben und Besprechungsräumen mit umschaltbarem Glas erfüllt der Standort auch einen praktischen Zweck. In einem B2B-Erlebniszentrum geht es nicht nur um Marken- und Technologieerlebnisse; es muss auch Raum für Besprechungen, Schulungen und ausführliche Produktpräsentationen bieten.

Gaming, Geräte und Markenwelten

Der Gerätebereich folgt einem bekannten Shop-in-Shop-Konzept, bei dem die Anbieter ihre eigenen Markenbereiche gestalten und betreiben. Führende Smartphone-, Tablet- und Wearable-Marken – darunter Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo und Vivo – präsentieren ihre neuesten Geräte zusammen mit Support- und Serviceangeboten. Für MTN liegt der Mehrwert auf der Hand: Der Laden wird zu einem Ort, an dem man Technologien entdecken und Produkte hautnah erleben kann, statt nur eine Verkaufsstelle für Verträge und Abonnements zu sein.

Gaming erweitert das Erlebnis um eine weitere Ebene. PlayStation-Konsolen, VR-Attraktionen und Turniere im E-Sport-Stil machen die Netzwerkleistung für die Besucher hautnah erlebbar. Für einen Mobilfunkbetreiber sind Konzepte wie geringe Latenz, Bandbreite und Konnektivität weitaus überzeugender, wenn sie durch das Spielen demonstriert werden, als wenn sie anhand technischer Spezifikationen erklärt werden. Das Ergebnis ist eine Umgebung, in der digitale Dienste greifbar, fesselnd und unvergesslich werden.

Ausbaupotenzial

Das Erlebniskonzept hat sich in der Praxis bewährt, und einige Module wie die „Phone Experience“-Tische werden derzeit in den MTN-Flagship-Stores und Franchise-Filialen in Südafrika eingeführt. Damit ist das Zentrum in Johannesburg mehr als nur ein einzelnes Vorzeigeprojekt. Es dient als Testumgebung für Einzelhandelsformate, die Service, Verkauf und Erlebnis in einem Markt verbinden, in dem physische Geschäfte weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

Für die gesamte Digital Signage-Branche ist das Digital Experience Centre von MTN ein Beispiel dafür, wie Displays, Sensoren und Software in eine Customer Journey integriert werden können, die sich dennoch wie ein Einkaufserlebnis im stationären Handel anfühlt. In Schwellenländern, in denen Geschäfte oft nach wie vor die wichtigste Schnittstelle zwischen Marke und Kunde sind, ist dies möglicherweise die wichtigste Erkenntnis.

Die gemeinsam auftretenden Digital Signage-Integratoren PDT und Ethniks entwickelten und installierten das Digital-Signage-Konzept auf Basis von Scala und Navori mit Samsung-Geräten und Spezialdisplays. Für die gesamte Digital Signage-Branche ist das Digital Experience Centre von MTN ein Beispiel dafür, wie Displays, Sensoren und Software in eine Customer Journey integriert werden können, die sich dennoch wie ein stationäres Einkaufserlebnis anfühlt. In Schwellenländern, in denen physische Stores oft nach wie vor die wichtigste Schnittstelle zwischen Marke und Kunde darstellen, ist dies möglicherweise die wichtigste Erkenntnis.