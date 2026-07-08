Im April 2026 ging der „österreichische The Whale“ in Betrieb. Der ikonische Panorama-Screen am Wiener Hauptbahnhof hat dabei eine Fläche von 112 Quadratmetern. Er ist 27,6 Meter lang und 4,05 Meter hoch. Damit ist er der größte Indoor-DooH-Display des Landes.

Jetzt sind auch weitere technischen Details zum Projekt bekannt gwoerden: Die LED-Wall besteht aus 2.208 Panels der Ledcon-VN-Flip-Serie. Mit einem Pixelpitch von 1,8 Millimeter löst er für seine Maße hoch auf. Für das Projekt übernahm das österreichische Unternehmen Panatronic die Systemintegration. Dabei setzt der österreichische Integrator auf Hochleistungs-Controller und Echtzeit-Remote-Monitoring.

Zudem ist das modulare System brandschutzzertifiziert – was in der sicherheitskritischen Umgebung der Bahninfrastruktur notwendig ist.

Täglich 123.000 Personen im Bahnhof

Laut den Projektverantwortlichen sind jeden Tag 123.00 Menschen am Wiener Hauptbahnhof unterwegs. Die DooH-Fläche ist dabei aus beiden Laufrichtungen sichtbar.

Der Flagship-Screen der ÖBB Werbung ist nicht die einzige Installation, die Panatronic am Wiener Hauptbahnhof integriert hat: Drei doppelseitig bespielbare Displays ergänzen den Panorama-Screen. Von der Decke hängend messen die „Railscreen Air“-Displays dabei in der Fläche 2,7 x 4,8 Meter.

CMS von Grassfish

Als CMS ist Grassfish im Einsatz. Die Plattform steuert somit alle Inhalte im Netzwerk der ÖBB Werbung. In ihrem gesamten Portfolio will die ÖBB Werbung bis Ende 2026 rund 800 Screens an mehr als 400 Standorten betreiben. Dabei will der Außenwerber jährlich bis zu 250 Millionen Kontakte erreichen.

Auch Panatronic spielt in diesem Rollout weiterhin eine Rolle. Der Integrator leitet den LED-Umbau bestehender Displaywände an Bahnhöfen in Österreich – beispielsweise in Klagenfurt, Salzburg, Feldkirch, Graz, Innsbruck und St. Pölten. Dort werden unter anderem auch interaktive 75-Zoll-Stelen installiert.

Panatronic integriert dabei die Hardware, betreut die Systeme per Grassfish-Software und übernimmt die landesweite Betriebsführung.