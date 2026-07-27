Ab sofort gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen AWK Aussenwerbung und dem Hamburger Großflächenspezialisten Poolone Giant Media: Denn beide sind nun unter demselben Dach der Freund-Firmengruppe. Diese übernahm sämtliche Anteile der bisherigen Gesellschafter von Poolone.

Damit ergänzen dessen mehr als 250 Megaflächen, die sowohl in deutschen Metropoloen als auch auf regionaler Ebene zu finden sind, die über 50.000 OoH-Flächen von AWK, dem zweitgrößten deutschen OoH-Anbieter.

Eigenständige Unternehmen

Dabei bleiben beide Unternehmen als selbstständige Einheiten erhalten: Strukturen, Teams und Standorte bleiben unverändert. Auch die drei Poolone-Geschäftsführer Benedikt Bäumer, Markus Stahmer und Christian Niehoff bleiben an Bord. Doch werden beide Unternehmen Synergien und gemeinsame Vermarktungspotenziale ausnutzen.

„Mit Poolone und AWK Aussenwerbung kommen zwei mittelständische Partner auf Augenhöhe zusammen“, sagt Felix Freund, Geschäftsführer der AWK und der Freund-Firmengruppe. „Gemeinsam werden wir die hohe Relevanz großer Formate klassisch wie digital weiter ausbauen.“ Der für OoH-Kampagnen entscheidende Faktor ,Sichtbarkeit durch Größe‘ werde durch die Kombination der Portfolien perfekt erfüllt.

Murals und digitale Poster

Poolone Giant Media, gegründet 1993, hat sich auf großformatige Werbeflächen und Murals spezialisiert. Im Portfolio befinden sich klassische Riesenposter, zum Beispiel die größte Werbefläche Hamburgs an den Hafendocks, aber auch digitale Großflächen. 2011 installierte das Unternehmen das erste LED-Board in Hamburg. Hinzu kommen Sonderprojekte, wie das 2020 realisierte doppelseitige Wrapping am Rhein-Ruhr-Tower in Essen, mit insgesamt 7.200 Quadratmetern Werbefläche.

Christian Niehoff, Geschäftsführer von Poolone Giant Media und einer der drei bisherigen Gesellschafter, sieht in der Kooperation mit „einen wichtigen Schritt in der strategischen Weiterentwicklung beider Unternehmen.“

Damit führt AWK Aussenwerbung seine Erschließung von neuen Netzen und Wachstumschancen fort: Anfang des Jahres konnte das Unternehmen eine Kooperation mit der Deutschen Telekom beim neuen Verteilerkasten-Netzwerk verkünden.