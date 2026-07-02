Rewe eröffnet im hessischen Lorsbach eine weitere Nahkauf-Box. Dabei ist es der erste Store der Teil eines neugebauten Gebäudes ist. Die kompakten Läden standen bisher frei auf einer eigenen Fläche – beispielsweise in Sachsen und Oberfranken.

Das Konzept bleibt aber gleich: Rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche können Kunden im Laden Lebensmittel einkaufen. Personal ist dabei nicht vor Ort. Zugang erhalten die Kunden mit ihren EC- oder Kreditkarten.

Das Sortiment umfasst Obst und Gemüse, Tiefkühl- und Trockenware, Drogerieprodukte sowie alkoholfreie Getränke. Insgesamt gibt es rund 2.500 Artikel. Bezahlt wird an den Self-Checkout-Kassen. Anders als in den Pick-&-Go-Läden von Rewe muss hier jedes Produkt gescannt werden.

Drei Standorte, ein Kaufmann

Der Betreiber der neuen Nahkauf-Box in Lorsbach ist Paolo Pennella. Er leitet bereits die Boxen in Langenhain und Wildsachsen.

Alle drei Standorte heißen deshalb auch „Paolos Nahkauf Box“. Jeder Store wird mit Waren aus dem Stammmarkt in Diedenbergen versorgt.