In Hannover eröffnet Rewe einen weiteren Pick-&-Go-Testmarkt. Neben Köln, Berlin, München, Düsseldorf und zwei Standorten in Hamburg ist die niedersächsische Landeshauptstadt bereits der 7. Standort eines hybriden Supermarktes.

Das Einkaufen funktioniert dabei ohne Scanvorgang an der Kasse. Per Kamera- und Sensorentechnologie erkennt ein Computer-Vision-System, was man in seinen Korb oder Einkaufstasche legt.

Beim Bezahlen tritt der Kunde dann an eines der acht Terminals. Dort erscheint nach Betätigung des Start-Buttons der Einkauf auf dem Display. Wenn alles stimmt, wird per Karte oder bar bezahlt und der Einkauf ist fertig.

Die Technik stammt dabei wieder von Trigo Vision aus Israel. Dabei erstellt die Software ein 3D-Modell des Marktes und erfasst Kunden anhand ihrer Bewegungen und Aktionen.

Datenerhebung ausschließlich zur Erkennung des Warenkorbs

Die gesammelten Daten werden laut Rewe sparsam verarbeitet und dienen ausschließlich der Erkennung, welche Produkte entnommen bzw. wieder zurückgelegt wurden.

Der Markt in Hannover wird von 25 Mitarbeitern unter der Leitung von Jannik Wode betrieben. Laut Rewe ersetze die moderne Technik keinen der Angestellten, sondern entlastet sie. Außerdem bliebe so mehr Zeit für Service, individuelle Beratung und die Beantwortung von Kundenfragen.

„Der neue Pick-&-Go‑Standort in Hannover zeigt, wie moderne Technologien den Alltag unserer Kund:innen erleichtern können. Unser Ziel ist es, Innovationen so einzusetzen, dass sie echten Mehrwert schaffen – intuitiv, schnell und ohne Komplexität. Gleichzeitig bleibt unser Anspruch bestehen, persönliche Beratung und hohe Servicequalität sicherzustellen“, sagt Alina Klüger, Projektleiterin Pick-&-Go bei Rewe.